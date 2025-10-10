L'ultimo test precampionato dell'Itas è il Trofeo Astori

volley.sportrentino.it
Quello imminente sarà un fine settimana di prove generali in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2025/26 per l’Itas Trentino. Sabato 11 e domenica 12 ottobre i Campioni d’Italia saranno infatti di scena a Montichiari per disputare il quadrangolare denominato «Trofeo Ferramenta Astori», a cui parteciperanno Valsa Group Modena, Sonepar Padova e Vero Volley Monza.

Saranno proprio i brianzoli a sfidare la compagine allenata da Marcelo Mendez nel corso della seconda semifinale di sabato delle ore 19.30 al PalaGeorge (la prima si giocherà alle ore 17 e vedrà impegnate le altre due formazioni). Per l’occasione l’Itas Trentino, detentrice della precedente edizione del trofeo, si proporrà in campo con anche i due neo campioni del Mondo Michieletto e Sbertoli, assenti mercoledì nel 3-0 su Padova a Schio, e sfrutterà quindi al massimo il doppio impegno (nella giornata di domenica sono previste le Finali per il 3° e per il 1° posto) per iniziare ad affinare i propri meccanismi di gioco e acquisire ritmo gara.
Dall’altra parte della rete i gialloblù troveranno avversari che hanno già nelle gambe un buon numero di test match: Monza ne ha giocati cinque, l’ultimo dei quali proprio contro Padova il 4 ottobre (sconfitta per 1-3) in cui si sono visti in campo anche i tedeschi Rohrs e Zimmerman reduci dal Mondiale. La squadra di Eccheli, nel frattempo, ha recuperato anche il bulgaro Atanasov (argento a Manila) e può sempre contare su giocatori del calibro di Beretta e Marttila oltre che sugli innesti di Scanferla e Padar.
La prevendita biglietti per accedere al PalaGeorge di Montichiari nel corso del weekend sta infatti procedendo a gonfie vele. È ancora possibile acquistare i ticket, anche su internet al link diretto www.diyticket.it/artists/4128/trofeo-ferramenta-astori.

Il programma completo

Sabato 11 ottobre – Semifinali
ore 17.00: Valsa Group Modena - Sonepar Padova
ore 19.30: Itas Trentino - Vero Volley Monza
Domenica 12 ottobre – Finali
ore 15.00: Finale 3°– 4° posto

