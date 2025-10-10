L'UniTrento inizia a fare sul serio ospitando il Montecchio

Prende il via nell’imminente weekend il girone C del campionato di Serie B maschile, che in questa stagione vedrà nuovamente ai nastri di partenza l’UniTrento Volley, formazione Juniores che Trentino Volley ha iscritto al torneo per il quinto anno consecutivo in collaborazione con l’Università di Trento.

Dopo le prime sei annate del progetto di "dual career" vissute fra Serie A3 e Serie B, la compagine gialloblù si rituffa nella quarta categoria nazionale con un gruppo confermato per dieci quattordicesimi. Nella passata stagione aveva arrivò il settimo posto nella classifica finale della stagione regolare. I volti nuovi sono quelli del libero Caruso, dei centrali Cavalieri e Scandiuzzi e dello schiacciatore Ruggiero, che si affiancano a quelli dei palleggiatori Mussari e Spagnolli, degli opposti Boschini e D’Amato, dei martelli Pitto, Pesce e Giani, dei posto 3 Taddei e Frassanella e del libero Graziani.

L’esordio è in programma sabato 11 alle ore 20 al Sanbapolis contro Montecchio, che nel recente passato aveva militato anche in Serie A3.

«I nostri avversari hanno ringiovanito l'organico rispetto alla scorsa stagione, puntando molto su Gioele Costa, opposto classe 2008 già titolare nella nazionale under 18. – ha spiegato l’allenatore dell’UniTrento Volley Francesco Conci - I giocatori di maggior esperienza sono i centrali Frizzarin e Novello, oltre allo schiacciatore Cherin, da diversi anni sempre protagonisti in questa categoria. Dal canto nostro saremo chiamati a migliorare alcuni aspetti del gioco rispetto alla gara di domenica al Trofeo Città di Trento: la gestione del servizio, l'organizzazione delle competenze in ricezione e l'utilizzo dei centrali nella fase cambiopalla. Sappiamo che alcune di queste dinamiche riusciremo ad aggiustarle soltanto in corso d'opera, considerando che ancora dobbiamo iniziare ad allenarci assieme. Nel nostro girone ci sono diverse squadre attrezzate: puntiamo a toglierci qualche soddisfazione con le avversarie più quotate, cercando di restare lontani dalla zona rossa».

Il match verrà trasmesso in live streaming sul canale YouTube dell'UniTrento Volley e sarà arbitrato da Enrico Dandolo ed Elena Gambato di Padova.

L'organico del Sol Lucernari Montecchio