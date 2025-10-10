L'Itas Trentino ancora in casa contro il temibile Club Italia

Archiviato con soddisfazione l’ottimo esordio stagionale di lunedì scorso con il Casalmaggiore, per l’Itas Trentino è già arrivato il momento di concentrare le proprie attenzioni sulla seconda giornata d’andata di Regular Season, in programma domenica nuovamente al Sanbàpolis. A far visita alle ragazze di coach Beltrami, questa volta, sarà il Club Italia, la giovanissima formazione azzurra che racchiude nel proprio roster i migliori prospetti del volley italiano.

Al debutto la squadra di Cichello ha reso la vita complicata ad una big come Messina, arrendendosi dopo quattro set incerti e combattuti, nei quali il Club Italia ha mostrato qualità tecniche e fisiche importanti. Il fischio d’inizio del match, valido per la seconda giornata d’andata del girone A di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Nessuna noia di natura fisica in casa trentina, con coach Beltrami e il suo staff che hanno potuto preparare nei minimi dettagli e senza intoppi la seconda gara casalinga consecutiva di questo avvio di campionato. Le tredici giocatrici della rosa gialloblù saranno regolarmente a disposizione per la sfida di domenica.

«Il Club Italia è una squadra di assoluta qualità formata da ragazze giovani di grande prospettiva, con una notevole fisicità - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Alessandro Beltrami. - All’esordio, a Messina, ha mostrato doti importanti soprattutto al servizio e in attacco, oltre ad un’esuberanza che mi è piaciuta molto. Non sarà semplice contrastarle e dovremo stare molto attenti ad affrontare al meglio delle nostre possibilità la partita. La vittoria su Casalmaggiore ci ha dato consapevolezza in alcuni aspetti sui quali abbiamo lavorato molto durante la preparazione: mi è piaciuto come siamo stati in campo, il modo in cui abbiamo gestito la gara e l’identità di squadra che abbiamo mostrato per larghi tratti della partita. L’obiettivo è quello di consolidare tutto ciò, confermandoci in battuta e in attacco e cercando di migliorare sul primo tocco».

Le avversarie

L’ambizioso progetto federale, giunto al trentesimo anno di vita, affronterà la stagione 2025-2026 con una grande differenza rispetto allo scorso anno: il Club Italia Femminile, infatti, dopo due anni trascorsi in Serie B, torna a partecipare al campionato di A2. La squadra federale, guidata da Juan Manuel Cichello sotto la direzione tecnica del Ct Velasco, ha la propria base al Centro Pavesi di Milano, ma quest’anno, un’altra novità rispetto al passato, affronterà tutte le proprie gare, interne ed esterne, in trasferta.

Il settetto base è composto da molte atlete ben note alle nostre squadre di B1, parliamo della palleggiatrice Emma Magnabosco, della schiacciatrice Ludovica Tosini, dell'opposta Maria Solovei, delle centrali Miranda Zanella e Arianna Bovolenta, del libero Alessia Regoni, con le quali lo scorso anno Argentario e Volano hanno dovuto fare i conti. Nuova è la banda Martina Susio, arrivata dall'Anderlini Modena.