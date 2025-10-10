Start in casa della neopromossa Brembo per il Rothoblaas

È una delle tante neopromosse inserite nel girone C della serie B1 il primo ostacolo del Rothoblaas Volano nella sua ottava avventura in B1 femminile. Si tratta del Brembo Volley Team, che nella passata stagione ha vinto il girone E della B2 con 21 vittorie e 5 sconfitte, staccando il biglietto per la categoria superiore senza bisogno di passare per le forche caudine dei playoff.

Benché si tratti di una matricola, il team allenato per il secondo anno consecutivo da Emanuele Sbano è assolutamente attrezzato per disputare una stagione a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Il suo settetto è infatti composto dalla palleggiatrice Alessandra Dall’Ara, a Mapello da ben cinque stagioni, posizionata in diagonale a Caterina Piredda, opposta del 2006 reduce da una stagione ad Olbia in A2 come vice di Piia Korhonen. In posto 4 operano l’esperta Alice Teli, che i tifosi del Volano ricorderanno con la maglia del Gorle, e Alessia Patasce, banda del 2006 di scuola Vero Volley, arrivata da Sassuolo. In quanto ai posti-3, la certezza Silvia Rossi, al Brembo da quattro stagioni, viene affiancata a Greta Pegoraro, che ha lasciato Concorezzo dopo due campionati. Il libero è una certezza, ovvero Federica Rota, anche lei da tante stagioni a Brembo.

Rispetto al Volano la compagine bergamasca vanta certamente meccanismi più rodati ed in più potrà contare sul fattore campo, quindi si tratta di un impegno ad alto rischio per le biancorosse, che in settimana hanno dovuto affrontare più di un problema fisico. Il Rothoblaas dovrebbe schierare Matilde Zara al palleggio, il nuovo capitano Carlotta Petruzziello opposta, Camilla Ferrari e Monika Costalunga schiacciatrici, Emanuela Agbortabi e Arianna Tomasetig centrali, Elena Pierobon libero. Si tratterà dell’esordio assoluto in B1 femminile per il nuovo allenatore Andrea Cestari.

La partita si giocherà domani (sabato) dalle ore 20.30 ala palasport di Mapello e sarà arbitrata da Antonio Moscardi e Andrea Natalini di Brescia.

L’organico Brembo Volley Team