L'Itas Trentino a Civitanova rimedia solo un set

Dopo due vittorie contro squadre di bassa classifica quali Cisterna e Padova, l’Itas Trentino va a sbattere contro Civitanova e incamera la prima sconfitta della nuova stagione. Il ko per 3-1 (25-23, 25-23, 22-25, 25-22) incassato ieri sera all'Eurosuole Forum è figlio di alcuni problemi tecnici, di una rosa incompleta e della difficoltà di adattarsi ad un alto livello di gioco da parte di alcuni atleti che non vi sono abituati, in particolare Faure, che ha cominciato bene, ma si è via via spento, Ramon, uscito rapidamente dal match, e Bartha, quasi impalpabile.

In attacco la squadra di Mendez ha retto il confronto con quella di Medei (53%-52%) e tutto sommato anche al servizio non ha sfigurato (un solo ace in meno della Lube a fronte di 10 errori in meno), ma è stata disastrosa a muro e nella fase break quando le situazioni di gioco avrebbero consentito di arginare gli attaccanti marchigiani e di provare a ricostruire. Non si contano i cambi palla con alzate di Boninfante staccate da rete o scontate che puntualmente i suoi attaccanti (Nikolov in particolare) sono riusciti a convertire in punto, pur trovando un muro teoricamente compattissimo davanti a sé. Un muro, che avrebbe dovuto dare priorità assoluta alla marcatura di Nikolov, come aveva fatto con successo in gara-4 della finale scudetto, gli ha invece concesso la possibilità di fare quello ha voluto per quattro set, basti pensare che lo schiacciatore bulgaro ha chiuso il big match con 1 errore e 0 muri subiti. Se la giornataccia di Bartha, tolto giustamente dal campo dopo che aveva mandato alle ortiche un facilissimo smash senza muro davanti, costato il secondo set, è stata compensata dal buon approccio di Torwie (che finirà per portargli via il posto da titolare, di questo passo), quella di Ramon non poteva invece avere rimedi, se non quello di utilizzare il giovanissimo Giani, al quale però non si poteva chiedere di tenere il passo in attacco: il 18% di ricezioni positive e l’8% di perfette, con 3 ace subiti, illustrano bene le enormi difficoltà dello spagnolo in seconda linea. Per quanto concerne Faure, ha iniziato la sfida benissimo, ma poi si è via via spento, subendo 4 muri e commettendo 4 errori, 8 “negatività” che hanno deciso il match, in particolare dopo che l'uscita di scena di Ramon ha aumentato le sue responsabilità in attacco.

(ac)

La cronaca

Gli starting six non riservano particolari sorprese: nell’Itas Trentino l’unico ballottaggio della vigilia (Torwie o Bartha al centro della rete) viene risolto in favore del rumeno, che assieme a Flavio compone la diagonale di posto 3 in uno schieramento che prevede anche Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto e Ramon schiacciatori, Laurenzano libero. La Cucine Lube risponde con Boninfante in regia, i tre martelli di palla alta Loeppky, Nikolov e Bottolo, i centrali D’Heer e Gargiulo, il libero Balaso.

L’avvio è tutto di marca biancorossa, con Nikolov e Bottolo subito in partita fra battuta ed attacco (2-4 e 3-7), tanto da costringere i gialloblù a rifugiarsi immediatamente in un time out. Alla ripresa, gli ospiti entrano progressivamente in partita, ricucendo quasi completamente lo strappo sino all’8-9 grazie a Michieletto e a qualche errore dei cucinieri. Nella parte centrale la Cucine Lube scappa di nuovo, approfittando di una rotazione al servizio del solito martello bulgaro (11-16, altro time out esterno). Faure e Ramon riavvicinano le squadre con due contrattacchi (15-17), ma è solo un attimo perché è ancora la coppia Nikolov-Bottolo a segnare un altro allungo (15-19). Trento non demorde e da 19-22 rimonta sino al 22-22 con Michieletto al servizio (anche un ace diretto). Allo sprint decidono i cambiopalla difficili ma vincenti di Nikolov ed il break point di Gargiulo sul 23-25.

L’equilibrio prosegue nel secondo set (7-7), poi un muro di Flavio su Loeppky offre il primo vantaggio della serata ai tricolori, che poi si portano anche sul +2 (11-9) con Ramon. La Cucine Lube torna subito sotto (12-12) e poi mette la freccia col servizio di Nikolov (12-14); si procede a strappi (14-14 e 14-16), con l’Itas Trentino che anche questa volta, con Torwie in campo al posto di Bartha ed il baby Giani ad avvicendare Ramon, offre il meglio di sé nel finale risalendo dal 18-21 al 23-24, prima che un cambiopalla di Loeppky non chiuda il discorso.

L’Itas Trentino con Ramon di nuovo in campo non demorde e, dopo il cambio di campo, continua a lottare col coltello fra i denti, trovando anche il vantaggio per 8-7 nelle prime battute grazie al servizio di Sbertoli. Michieletto e Torwie allargano la forbice (11-8), poi ci pensa Faure a difendere il graffio sino al 15-13, poi la Cucine Lube con D’Heer in battuta ricuce sino al 15-15. Nella seconda metà si gioca punto a punto (17-17 e 20-20), sino a quando Michieletto non va in battuta: realizza due ace di fila su Balaso ed ispira l’allungo (23-20) che consente poi ai Campioni d’Italia di vincere il parziale sul 25-22 grazie al cambiopalla poi garantito da Faure.

Nel quarto set Mendez conferma in sestetto Giani al posto di Ramon (a cui era subentrato nel corso della fase finale del precedente parziale) e i suoi partono bene (3-0), prima che tre errori di fila a rete di Faure non riportino subito la situazione in parità. L’Itas Trentino ha però ancora numeri per scappare via di nuovo con Michieletto e Torwie (due muri per l’11-9), prima di venire riacciuffata sul 15 pari dall’ace di Nikolov sullo stesso Giani. Il finale è al cardiopalma, Trento prova a scappare (20-18), ma Civitanova con Loeppky la riprende e la supera (21-22), poi ci pensa Nikolov a chiudere i conti sul 22-25 con ace.

(fonte Trentino Volley)

Il tabellino completo

