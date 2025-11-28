Il Rothoblaas alla dura prova della vicecapolista

La fase discendente del girone di andata inizia per il Volano con una sfida molto impegnativa, quella contro la vice capolista Aduna Padova, una delle due squadre ancora imbattute del girone C. L’altra è il Giorgione, che vanta un punto in più, avendo vinto tutte le partite per 3-1 o 3-0, mentre il team patavino ha intaccato il proprio cammino perfetto con un 3-2 contro il Lecco Picco già nella prima giornata. Dalla seconda in poi sono piovuti solo 3-0, contro Brembo, Promoball, Peschiera, Vicenza e Conegliano, seguiti dal 3-1 di sabato scorso sul campo del Cerea, che è riuscito ad aggiudicarsi la terza frazione per 25-22. Si tratta quindi di un cliente scomodissimo per una squadra che vuole rifarsi dopo il pesante ko incassato a Vicenza.

Dopo il quinto posto della passata stagione il club in estate si è rinforzato, portando fra le proprie file la schiacciatrice Elisa Vecerina, del 2002, reduce da una stagione in B1 e una in A2 con il Castelfranco Sotto, e la centrale Sofia Fenzio, del 2005, prelevata dal Ripalta, due atlete di peso che ha innestato sul confermato blocco, composto dalla regista Marianna Giay, dall’opposta Chiara Waberisch, dalla schiacciatrice Alessia Pasa, dalla centrale Francesca Volpin e dal libero Marta Masiero. Un team che il Volano ha già incontrato nel quadrangolare organizzato dal club lagarino prima del campionato il 27 settembre scorso e che in quell’occasione superò per 2-1, giocando un’ottima pallavolo, pur privo di Agbortabi.

Sarà ovviamente importante capire se Carlotta Petruzziello sarà in grado di riprendere il proprio posto in campo per alleggerire il compito della coppia di posto-4 composta da Ferrari e Costalunga, che a Vicenza è stata resa completamente inoffensiva dal muro e dalla difesa di casa, ma comunque è attesa una reazione da parte di tutta la squadra, soprattutto sul piano della qualità di gioco, visto che il successo rimane comunque un obiettivo molto alto.

La sfida si giocherà domani sera a Volano a partire dalle ore 20.30 e sarà arbitrata da Chiara Rizzardo e Alice Crivellente di Verona.

L’organico dell’Aduna Padova