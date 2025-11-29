L'Itas Trentino attesa da Milano al Forum di Assago

Si disputa durante il fine settimana in corso l’ottavo turno di regular season di SuperLega Credem Banca. Domenica l’Itas Trentino maschile affronterà il quinto impegno stagionale in trasferta, facendo visita all’Allianz Milano per la 31ª edizione del cosiddetto derby assicurativo. Si gioca all’Unipol Forum di Assago con fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su DAZN e VBTV.

Le due partite consecutive sostenute alla BTS Arena hanno issato la formazione campione d’Italia al terzo posto solitario in classifica, proprio alla vigilia di un doppio scontro diretto con Milano (domenica) e Modena (mercoledì sera), utile per provare a confermarsi nelle prime quattro posizioni al termine del girone d’andata.

«Dopo due buone prestazioni casalinghe torniamo a giocare in trasferta e lo faremo sul campo di una formazione in salute come Milano, che sta ottenendo risultati importanti anche attraverso un ottimo gioco. – sono le parole di presentazione dell’appuntamento dell’allenatore Marcelo Mendez – Per ottenere il nostro obiettivo dovremo quindi trovare continuità e qualità anche lontano dal nostro palazzetto, confermandoci aggressivi, ma anche precisi in ogni fondamentale. L’Allianz è una squadra che ha individualità importanti e che possiede anche un buon servizio e una fase di break point efficace; ricezione ed attacco saranno sicuramente le chiavi di questa partita».

Il tecnico argentino dovrà fare a meno solo di Lavia e anche in questa occasione porterà a referto il baby Giani per completare l’organico. La squadra partirà alla volta di Milano nel tardo pomeriggio odierno dopo aver svolto l’allenamento della vigilia alla BTS Arena. Sarà la partita ufficiale numero 1.104 della storia di Trentino Volley riferita al suo settore maschile, la 623^ in regular season dove sin qui ha ottenuto 445 vittorie.

Gli avversari

L’Allianz Milano riceve la visita dei Campioni d’Italia al culmine di un momento particolarmente favorevole, sia in termini di risultati sia in termini di gioco. La formazione allenata da Roberto Piazza è infatti reduce da quattro vittorie consecutive, striscia che le ha consentito di risalire velocemente la classifica sino al quinto posto (con due lunghezze di ritardo dalla stessa Trento terza) dopo un avvio di regular season contraddistinto da due sconfitte nelle prime tre partite giocate. Fra i segreti dell’ottimo periodo vi è sicuramente l’opposto belga Reggers, che sta confermandosi anche in questa stagione su livelli altissimi di rendimento, come raccontano bene i 167 punti già realizzati (best scorer del torneo), fra cui 18 ace (meglio di lui solo il brasiliano Darlan). Il gioco meneghino è stato preso già stabilmente in mano dal regista verdeoro Kreling (out nelle prime partite per un infortunio), che ha fatto crescere le prestazioni a rete non solo dell’opposto ma anche della coppia di posto 4 composta dal giapponese Otsuka e dall’italiano Recine, al rientro in Italia dopo una stagione vissuta proprio nel paese del Sol Levante. Di fronte al proprio pubblico Milano ha sin qui sempre vinto in questa stagione, lasciando agli ospiti solo un punto: 3-2 su Modena, 3-1 su Monza e 3-0 su Grottazzolina.