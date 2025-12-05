L'Itas Trentino torna a Sanbapolis per sfidare il Club Italia

Dopo il prezioso successo su Casalmaggiore, una vittoria che ha permesso all'Itas Trentino di ritrovare l'appuntamento con i tre punti e di rilanciare le proprie ambizioni ai piani alti della classifica, le gialloblù si apprestano ad affrontare un tour de force di gare ravvicinate, tra gli impegni di campionato e la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì 17 dicembre. Il primo di questi incontri giungerà domenica 7 dicembre, quando il sestetto di coach Beltrami ospiterà per la seconda volta in stagione al Sanbàpolis il Club Italia, il progetto federale che racchiude i migliori prospetti del volley nazionale. Il fischio d'inizio del match, valido per la seconda giornata di ritorno del girone A di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Nessuna novità in casa gialloblù, con la sola Rebecca Laporta nella lista delle giocatrici indisponibili dopo il rientro, avvenuto già due settimane fa, di Pamio.

«Abbiamo trascorso una settimana di lavoro positiva e intensa, un momento importante visto che poi ci attenderanno numerose gare ravvicinate. - dichiara l'allenatore dell'Itas Trentino, Alessandro Beltrami - In questi giorni abbiamo concentrato tutte le cose sulle quali volevamo focalizzare il nostro lavoro, le ragazze si stanno applicando al massimo e la vittoria su Casalmaggiore ci ha regalato entusiasmo. Ora vogliamo ritrovare anche una sana cattiveria agonistica, domenica andremo ad affrontare una squadra giovane, fisica e molto competitiva, che offre una bella pallavolo. Dovremo prestare molta attenzione, sfideremo una squadra che ha entusiasmo e che ha caratteristiche tecniche diverse rispetto alle nostre, ma che sta dimostrando di poter mettere in difficoltà qualunque avversario. Nelle prossime gare vogliamo migliorare la nostra posizione di classifica per avvicinarci all'obiettivo di qualificarci alla Pool Promozione».

L'ambizioso progetto federale, giunto al trentesimo anno di vita, affronta la stagione 2025-2026 con una grande differenza rispetto allo scorso anno: il Club Italia Femminile, infatti, dopo due anni trascorsi in Serie B, torna a partecipare al campionato di A2. La squadra federale, guidata da Juan Manuel Cichello sotto la direzione tecnica del Ct Velasco, ha la propria base al Centro Pavesi di Milano, ma quest'anno, un'altra novità rispetto al passato, affronterà tutte le proprie gare, interne ed esterne, in trasferta. Attualmente il Club Italia occupa il penultimo posto in classifica a quota 6 punti, frutto di due vittorie ottenute nelle prime nove gare affrontate.