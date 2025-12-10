volley.sportrentino.it
Alessandro Beltrami: «Stiamo ritrovando i nostri punti di forza»

Le due vittorie consecutive con le quali ha cominciato il girone di ritorno della prima fase hanno riportato un po' di serenità all'interno dell'Itas Trentino, che fra qualche settimana ricomincerà ad affrontare nuovamente le big del girone con la consapevolezza di non poter sbagliare. Dopo il netto 3-0 ai danni del Club Italia ne abbiamo parlato con l'allenatore Alessandro Beltrami.

Autore
Andrea Cobbe
Classifica

A2 femminile: Girone A
SquadraPG
CBL Costa Volpino2410
Narconon Melendugno2310
Itas Trentino2110
Smi Roma189
Sant’Anna Messina1610
Sigel Marsala119
Clerici Auto Concorezzo1010
Club Italia610
Casalmaggiore310

