Alessandro Beltrami: «Stiamo ritrovando i nostri punti di forza»

Le due vittorie consecutive con le quali ha cominciato il girone di ritorno della prima fase hanno riportato un po' di serenità all'interno dell'Itas Trentino, che fra qualche settimana ricomincerà ad affrontare nuovamente le big del girone con la consapevolezza di non poter sbagliare. Dopo il netto 3-0 ai danni del Club Italia ne abbiamo parlato con l'allenatore Alessandro Beltrami.



