L'Itas Trentino chiude il girone di andata ospitando Roma

Il percorso in Regular Season dell’Itas Trentino si concluderà con l’anticipo in programma sabato contro la SMI Roma Volley, uno scontro diretto che metterà in palio la seconda piazza nel girone alle spalle di Costa Volpino, ma soprattutto tre punti preziosissimi per entrambe le squadre da portare nell’imminente Pool Promozione. Il fischio d’inizio del match, valido per la nona e ultima giornata di ritorno del girone A di Regular Season, è previsto per sabato alle ore 17, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Le recenti trasferte sui campi di Messina e Melendugno hanno permesso al sestetto di coach Beltrami di intascare cinque punti preziosi e di vendicare i due ko incassati nel girone d’andata. I successi hanno permesso alle gialloblù di ritrovare la seconda posizione in classifica e soprattutto di migliorare la propria situazione in chiave Pool Promozione, alla vigilia di una sfida con le capitoline che, per entrambe le squadre, sarà un altro crocevia importante per presentarsi nella miglior situazione possibile alla seconda, decisiva, fase del campionato. Nessuna novità dall’infermeria con l’intera rosa trentina regolarmente a disposizione per il match casalingo con le laziali.

«Roma è una squadra importante, dotata di attaccanti di grande qualità, dalle laterali fino soprattutto all’opposta Perovic. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Alessandro Beltrami - Sarà l’ennesima sfida delicata di questo mese di gennaio, una gara che ci opporrà ad una squadra forte in ogni fondamentale. Le ultime due vittorie ottenute in trasferta con Messina e Melendugno ci hanno regalato morale e punti preziosi per la seconda fase della stagione, ora torniamo a giocare davanti ai nostri tifosi con tanta voglia di far vedere che siamo cresciuti molto rispetto all’ultima sfida interna persa contro Costa Volpino. Siamo ritornati verso l’identità di gioco che vogliamo avere, mostrando la giusta tenacia e la capacità di lottare e sfruttare ciò che la partita offre. L’aggressività in battuta e nel muro-difesa dovranno essere le armi principali da mettere in campo per arrivare all’obiettivo che vogliamo raggiungere».

Le avversarie

Il Volley Group Roma nasce nel 2013 partecipando al campionato di B2. Esordisce in A2 nel 2018 grazie all’acquisizione del titolo di San Lazzaro, ma dopo la retrocessione muta il suo nome in Roma Volley Club e beneficia del ripescaggio in A2. Negli ultimi cinque anni per due volte ha ottenuto la promozione in Serie A1 (nel 2021 e nel 2023), aggiudicandosi anche una Coppa Italia di A2 nel 2023. Lo scorso anno, in una stagione particolare, le capitoline hanno festeggiato la vittoria di due trofei (Challenge Cup e Wevza Cup) non riuscendo però ad ottenere la permanenza nella massima serie. Confermato in panchina il coach Giuseppe Cuccarini (l’altra permanenza importante è quella del libero Zannoni), la squadra ha radicalmente cambiato volto con gli arrivi della regista Guiducci (da Chieri), dell’opposta montenegrina Perovic (dalla Turchia), delle laterali Angelina (lo scorso anno in Polonia), Bosso (da Mondovì) e Mason (da Messina), delle centrali Consoli (da Marignano) e Guidi (da Milano). Migliore realizzatrice della squadra è fin qui l’opposta Perovic con 327 palloni a terra, seguita da Teresa Maria Bosso co 188 punti.

Sono cinque i precedenti in gare ufficiali con un bilancio di 5-0 in favore delle capitoline, che si sono aggiudicate in quattro set anche il match del girone d’andata. Sono quattro le ex della sfida. La laterale gialloblù Alice Pamio ha vestito la maglia dell’Acqua&Sapone Roma nel 2021/22 in A1, mentre sono transitate da Trento nel recente passato l’alzatrice Gaia Guiducci (2023/24) e le schiacciatrici Chiara Mason (dal 2022 al 2024) e Giulia Angelina (2023/24).