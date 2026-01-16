L'UniTrento attende il Caselle per blindare il secondo posto

Sarà un sabato sera di grande pallavolo al Sanbapolis di Trento. Tre ore e mezza dopo la partita valevole per il diciottesimo turno della Pool A del campionato di Serie A2 femminile fra Itas Trentino e Roma Volley (ore 17), nell’impianto della Cittadella Universitaria l’UniTrento Volley giocherà infatti il primo incontro casalingo dell’anno solare 2026 e sarà un appuntamento particolarmente significativo.

Alle 20.30 la formazione Juniores di Trentino Volley riceverà la visita dell’Arredo Park Dual Caselle per l’incontro che chiuderà il girone d’andata della Pool B: seconda contro quinta forza del torneo, che ha già decretato la formazione campione d’inverno (Bardolino, a riposo nel weekend). Si tratta di un team molto competitivo nel quale milita anche l'ex gialloblù ed ex Bolghera Alberto Magalini.

«Caselle arriverà a Trento con la voglia di riscattare la sconfitta di sabato scorso con Montecchio, comunque forte di un bottino di cinque vittorie conquistate nelle ultime sei gare. – sottolinea l’allenatore Francesco Conci – Fra queste spicca il 3-0 su Monselice prima della sosta natalizia, a testimoniare il valore della squadra. Il giocatore di riferimento è sicuramente l’opposto Peslac, ma l’organico è ben assortito e orchestrato dal palleggiatore Sasdelli, sempre molto bravo a velocizzare il gioco. La classifica nella parte alta è molto corta, dietro di noi ci sono quattro squadre in due punti: vogliamo difendere il secondo posto appena conquistato e chiudere al meglio un girone d’andata molto convincente».

La partita si giocherà sabato sera (domani) alle ore 20.30 a Sanbapolis e sarà diretta da Paola Scognamiglio di Modena ed Elena Fantoni di Lucca.

L'organico dell'Arredo Park Caselle