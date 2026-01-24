L'Itas Trentino a Perugia senza grandi velleità di successo

Si gioca nel weekend in corso il diciottesimo turno di regular season SuperLega. Domenica alle ore 18 i campioni d’Italia saranno di scena al Pala Barton Energy di Perugia per la sfida alla capolista Sir Susa Scai. Diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT “VBTV”.

Dopo quella di Ankara, la penultima settimana di gennaio riserva subito un’altra trasferta ai gialloblù, di scena sul campo dei campioni d’Europa e del mondo. Un appuntamento di per sé già complicato, ma che lo è diventato ancora di più a causa dell’indisponibilità di Michieletto, rimasto a Trento per via di un risentimento lombare. Al suo posto giocherà verosimilmente Bristot, già protagonista di un ottimo ingresso proprio al posto di Alessandro nel match di domenica scorsa vinto 3-0 su Milano.

«Sappiamo che servirà fare qualcosa di davvero importante per portare a casa punti, ma ci proveremo sino in fondo con tutte le armi a nostra disposizione. – spiega l’allenatore Marcelo Mendez in sede di presentazione dell’incontro – Nel calendario del girone di ritorno questo è sicuramente uno degli appuntamenti più difficili, ma anche più stimolanti, perché Perugia non si trova a caso in testa alla classifica del campionato. Gioca una pallavolo efficace e varia, con grandi interpreti in ogni ruolo; ci attende un compito difficilissimo, a maggior ragione nel momento in cui dovremo fare a meno di un giocatore importante come Michieletto, ma vogliamo scendere in campo per dare il massimo e rendere la vita difficile al nostro avversario».

Senza Lavia e Michieletto, a completare il roster ci sarà la schiacciatore classe 2007 Davide Boschini, miglior marcatore della formazione Juniores, che sta brillantemente disputando il girone C del campionato di Serie B con l’UniTrento Volley. La squadra ultimerà la preparazione alla partita con gli allenamenti di questa sera e con quello di rifinitura di domenica mattina, entrambi da svolgere al Pala Barton Energy. L’incontro coinciderà con la partita numero 1.118 della storia di Trentino Volley nel settore maschile, la 605^ in trasferta (bilancio di 375 vittorie e 229 sconfitte), la 22ª stagionale.

Gli avversari

La Sir Susa Scai Perugia attende la visita dei campioni d’Italia al culmine di un momento di forma e di risultati davvero eccezionale. Quella patita lo scorso 23 novembre a Trento è stata infatti l’ultima sconfitta prima di mettere insieme diciannove vittorie consecutive. Fra queste ci sono anche le cinque ottenute a dicembre a Belem (in Brasile) che le sono valse la conquista del suo terzo titolo iridato e quella interna con Civitanova che ha garantito la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Comunque importanti pure quelle sommate in SuperLega (10), anche perché realizzate sempre al massimo in quattro set, situazione che ha permesso alla squadra allenata da Angelo Lorenzetti (uno dei cinque ex assieme a Giannelli, Solé, Colaci e Džavoronok) di riconquistare il primo posto in classifica e condurre ora con due punti di vantaggio su Verona e cinque sulla stessa Trento.

La Rana è stata l’unica avversaria ad espugnare in questa stagione il PalaBarton (dove gli umbri hanno vinto le altre nove partite giocate) e affronterà gli umbri in semifinale di Coppa Italia il 7 febbraio a Bologna. Il segreto del primato dei block devils si spiega anche con l’ottimo lavoro svolto fra muro (il secondo della categoria) ed attacco e la profondità della rosa che offre un ampio ventaglio di soluzioni specialmente in occasioni di periodi intensi come quello in corso. Solo mercoledì sera è arrivata la vittoria casalinga su Berlino in Champions League.