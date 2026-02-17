L'Itas Trentino a Talmassons in cerca di segnali positivi

L'imminente turno infrasettimanale di Serie A2 femminile proporrà all’Itas Trentino la seconda trasferta consecutiva dopo quella sostenuta a Fasano nello scorso weekend. Questa volta il sestetto gialloblù farà visita alla Cda Volley Talmassons, una delle principali candidate alla promozione diretta in A1, seconda forza della Pool Promozione alle spalle di Brescia. Il fischio d’inizio del match, valido per la quarta giornata della Pool Promozione, è previsto per mercoledì alle ore 20.30, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Una gara dall’elevato coefficiente di difficoltà per l’Itas Trentino, vogliosa di ritrovarsi dopo l’amara trasferta in Puglia e di tornare a muovere la classifica che ha visto scivolare le gialloblù al settimo posto. Recuperata anche Dominika Giuliani, coach Beltrami potrà contare sull’intera rosa per provare a vendicare la sconfitta incassata a dicembre nella gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

«Sappiamo che ci attende una sfida particolarmente complicata, contro una squadra che ha appena giocato una finale di Coppa Italia di altissimo livello. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Alessandro Beltrami - È una gara certamente stimolante, in casa Talmassons ha caratteristiche dominanti, per questo dovremo farci trovare pronti, nonostante i pochi giorni di recupero dopo la trasferta di Fasano. Dobbiamo assolutamente lasciarci alle spalle la prestazione offerta domenica in Puglia, nella quale oggettivamente ci siamo trovati in difficoltà senza riuscire a risollevarci. Mi aspetto una reazione sotto tutti i punti di vista, a partire dall’entusiasmo da trasportare in campo e dalla capacità di trovare le soluzioni e le energie per reagire ai momenti di difficoltà che si presenteranno nell’arco della gara».

Le avversarie

Il Volley Talmassons viene fondato nel 1991, partecipando per la prima volta ad un campionato nazionale (B2) nel 2012/13. Nel 2014/15 sale in B1, mentre al termine della stagione 2018/19 approda in Serie A2. Alla quinta partecipazione centra un’altra promozione, salendo nella massima serie nel 2023/24 grazie al successo sulla Futura Giovani nella finale dei Playoff. Lo scorso anno le friulane hanno chiuso la Regular Season all’ultimo posto in classifica, non riuscendo a garantirsi la permanenza in A1. Talmassons ha chiuso il girone B di Regular Season al secondo posto a quota 41 punti e attualmente occupa la seconda posizione della Pool Promozione alle spalle di Brescia, dovendo però recuperare il match contro Costa Volpino. Queste due squadre, peraltro, si sono recentemente scontrate nella finale di Coppa Italia di A2, vinta in quattro set dalle bergamasche. Guidata in panchina da Fabio Parazzoli, subentrato a Barbieri a metà gennaio, la Cda vanta nella propria rosa numerose atlete di spessore, tra cui l’opposta Frosini, top scorer con 397 punti, la laterale Bakodimou (314 punti) e le centrali Gannar (212 punti) e Molinaro (195 punti).

Sono cinque i precedenti in gare ufficiali tra Itas Trentino e Cda Talmassons, ben quattro riferiti alla stagione 2022/23 oltre alla recente sfida di Coppa Italia (quarti di finale) vinta dalla formazione friulana. Il computo complessivo dei precedenti sorride però a Trento, che si è imposta in quattro delle cinque occasioni. Sono tre le ex della gara: Alice Pamio, Alessandra Mistretta e Beatrice Molinaro.

L'organico del Cda Talmassons