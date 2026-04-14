Dentro la borsa delle giocatrici di B1 femminile

Chi segue una squadra di B1 femminile vede atlete che arrivano in palestra con valigie e zaini ben più grandi del normale. Ma cosa c’è davvero dentro quelle borse che accompagnano il gruppo in ogni trasferta di campionato? Tra materiale tecnico, piccoli rituali personali e strumenti per preparare le partite, ogni oggetto racconta qualcosa della vita quotidiana di una squadra trentina in viaggio.

Il materiale tecnico indispensabile

La base è sempre la stessa e viene controllata con metodo quasi maniacale da staff e atlete. Nel borsone di una giocatrice di B1 non mancano mai scarpe da gara e da riscaldamento, ginocchiere, cavigliere, polsini, cerotti e un set completo di divise. Molte portano con sé un paio di calze in più “di sicurezza” e un secondo pantaloncino, utile nelle partite più lunghe o nelle giornate con doppio impegno tra rifinitura mattutina e gara serale. In uno scomparto a parte trovano posto anche elastici, foam roller e piccoli attrezzi che i preparatori atletici utilizzano per l’attivazione prepartita.

Tra cuffie, quaderni e cura personale

Accanto alla parte tecnica c’è lo spazio per ciò che aiuta a entrare nella giusta concentrazione. Quasi tutte le giocatrici viaggiano con cuffie o auricolari per ascoltare la musica durante gli spostamenti in pullman, qualcuna porta un libro, altre ancora un quaderno per annotare appunti tattici o sensazioni sul proprio gioco. Rientrano poi gli immancabili beauty case, con prodotti essenziali per sentirsi a posto dopo la doccia in hotel o al palazzetto: creme, elastici, spazzola, deodorante e, non di rado, un piccolo olio per capelli da condividere tra compagne. Sono dettagli che sembrano secondari, ma contribuiscono a creare quella sensazione di “casa” anche lontano dal proprio palasport, trasformando ogni trasferta in una routine familiare.

Gli oggetti che fanno gruppo

Ogni squadra di B1 finisce per costruire nel tempo una vera e propria tradizione di spogliatoio. Ci sono le carte per una partita veloce prima del briefing, i giochi da tavolo tascabili che aiutano a sciogliere la tensione nei lunghi viaggi e le snack box predisposte dallo staff, con frutta secca e barrette per gestire al meglio le pause. Non mancano le borracce personalizzate, spesso con numero di maglia e soprannome, e i piccoli portafortuna: un elastico colorato, una foto di famiglia, una penna o un peluche che segue la squadra solo nelle gare più importanti.

Guardare dentro la borsa di una giocatrice significa quindi leggere la somma di esigenze atletiche, abitudini personali e rituali di gruppo che accompagnano la stagione, un mondo parallelo alla cronaca dei set ma altrettanto rivelatore della compattezza del collettivo. Chi conosce bene i campionati nazionali sa che sono proprio questi dettagli, apparentemente minimi, a fare la differenza nella qualità della vita in trasferta e, alla lunga, anche nella serenità con cui una squadra affronta gli appuntamenti decisivi.