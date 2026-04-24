Itas Trentino a Monza per conquistare al finale dei Playoff 5

Si gioca sabato all’OpiquadArena di Monza gara 2 di Semifinale Play Off 5° posto SuperLega Credem Banca 2026. L’Itas Trentino farà visita alla Vero Volley Monza, trovandosi avanti 1-0 nella serie che si articola al meglio delle tre partite. Fischio d’inizio previsto per le ore 16: live streaming sulle piattaforme OTT DAZN e VBTV (a pagamento).

Dopo la bella e perentoria vittoria di domenica sera in gara 1, la formazione gialloblù viaggia alla volta della Brianza con l’obiettivo di ottenere un altro risultato positivo che la proietterebbe già in Finale. La trasferta che prende il via già oggi (in serata è previsto un allenamento sul campo da gioco) è la prima del mese di aprile e giunge a quarantun giorni di distanza dall’ultima precedente (a Civitanova Marche, il 15 marzo, per gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto).

«In gara 1 siamo stati bravi a mettere in campo subito l’agonismo e lo spirito che serviva per affrontare un impegno che arrivava dopo più di un mese di pausa, ma sabato dovremo crescere ancora se vogliamo ottenere un’altra vittoria. – sottolinea l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez presentando l’appuntamento – Monza in casa è sempre un avversario molto scomodo e darà il massimo per non terminare proprio in questa occasione la sua corsa. Arriviamo all’appuntamento con alle spalle una settimana di proficuo lavoro in palestra, che ci ha permesso di migliorare ancora sotto l’aspetto del ritmo e dei meccanismi di gioco; per questo motivo sono convinto che offriremo un’altra bella prestazione».

L’Itas Trentino dovrà fare a meno solo di Alessandro Michieletto, che continua a svolgere lavoro differenziato; al suo posto a referto andrà nuovamente il baby Davide Boschini, schiacciatore di palla alta dell’UniTrento Volley di Serie B classe 2007. Sarà la 1.135^ partita ufficiale della storia di Trentino Volley nel settore maschile, la 39^ stagionale, in cui i gialloblù andranno a caccia del 793° successo assoluto, il 25° nell’annata agonistica 2025/26.

I Play Off per il 5° posto mettono in palio la qualificazione alla 2027 CEV Challenge Cup che viene assegnata a chi vince la serie di Finale. Il tabellone si articola su tre turni (quarti di finale, semifinali e Finale), con confronti sempre al meglio delle tre gare. Vi partecipano le quattro eliminate dai quarti di finale Play Off Scudetto e le squadre classificate fra il nono e undicesimo posto di regular season. L’Itas Trentino è entrata in gioco direttamente nelle semifinali come miglior classificata alla regular season fra le sette squadre partecipanti; quella in corso per Trentino Volley è la seconda presenza assoluta agli spareggi per il quinto posto. Solo nella stagione 2013/14 vi prese già parte, superando i quarti di finale grazie al successo al golden set su Latina. Il passaggio del turno fu comunque inutile, perché grazie ai risultati maturati nelle Semifinali Scudetto di allora Trento aveva nel frattempo guadagnato il diritto a disputare la CEV Cup.

Gli avversari

La Vero Volley Monza si appresta a giocare la quattordicesima partita casalinga della sua stagione con l’obiettivo di ottenere l’ottavo successo interno per lasciare aperta la serie di semifinale e giocare un’ulteriore partita a Trento, nel corso della prossima settimana. Il risultato di gara 1 ha infatti indirizzato il confronto verso il versante gialloblù e per riaprire il discorso e mantenere viva la possibilità di giocare nella prossima stagione le coppe europee serve una vittoria con qualsiasi punteggio. La squadra di Eccheli proverà a poggiarsi sulla spinta del suo pubblico e sul buon momento di forma dello schiacciatore bulgaro Velichkov, già best scorer dei suoi domenica scorsa alla BTS Arena e a segno 34 volte (tante quante l’opposto Frascio) nel corso di questi Play Off 5° posto. Quella in atto è la quarta semifinale dei Play Off per il 5° posto della storia del club brianzolo, che ha già ottenuto la vittoria di questo tabellone in due edizioni (2018 e 2023).