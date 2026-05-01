Ultima casalinga dell'UniTrento Volley contro la Piovese

Sabato pomeriggio l’UniTrento Volley giocherà l’ultima partita casalinga della stagione nel campionato di Serie B. Al Sanbapolis arriverà la Plotegher Trasporti Volley Piovese, in piena lotta per staccare la conferma nella quarta categoria nazionale, incontro valido per la venticinquesima di ventisei giornate complessive.

«Ci troviamo in una situazione simile a quella della scorsa settimana. – spiega l’allenatore della squadra juniores di Trentino Volley Francesco Conci – Affronteremo una squadra che sta lottando per non retrocedere e che giocherà a mille per raccogliere punti preziosi in ottica salvezza. Considerando che la gara di SuperLega è stata anticipata a venerdì, dovremmo poter disporre di tutta la rosa, Giani escluso ovviamente. Avremmo bisogno di una vittoria da tre punti per blindare matematicamente il settimo posto, difendendolo dall’assalto di Treviso, che nell’ultima giornata ci ha agganciato. Sarebbe un bel modo per festeggiare l’ultima gara della stagione di fronte al nostro pubblico».

La partita si giocherà domani (sabato) dalle ore 18.30 a Sanbapolis e sarà diretta da Mirco Crivellaro di e Simone Miggiano di Bolzano.

La rosa del Plotegher Piovese

Il cammino del Plotegher Piovese