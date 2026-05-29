L'Itas Trentino femminile conferma metà organico

Dopo la riconferma quasi in toto dello staff tecnico, con il saluto a Parusso e le promozioni di Di Michele e Dietre, l’Itas Trentino inserisce i primi sei tasselli nel parco giocatrici della rosa della stagione 2026/27. Anche in questo caso si tratta di preziose riconferme di atlete che già lo scorso anno avevano indossato la maglia di Trentino Volley, offrendo un rendimento elevato che ha portato il club gialloblù a rinnovare loro la fiducia in vista del prossimo campionato di Serie A2 femminile.

La prima riconferma è quella della regista Sofia Monza, pronta a vestire per il secondo anno consecutivo la maglia dell’Itas Trentino. La palleggiatrice milanese classe 2002 è reduce da un’annata positiva, conclusasi purtroppo in anticipo per l’infortunio al ginocchio che l’ha relegata ai box nell’ultima parte dell’anno. Altrettanto significativa la permanenza in maglia Trentino Volley di Alice Pamio. Giunta nell’estate scorsa da Talmassons, la laterale padovana ha terminato la sua prima annata con la casacca di Trento con un bottino personale di 352 punti, firmati in 24 partite nell’arco di una stagione anche per lei caratterizzata sfortunatamente da un lungo stop per la frattura composta del quarto metacarpo della mano sinistra.

Altre due conferme riguardano sempre il parco attaccanti di palla alta. Per Virginia Ristori Tomberli quella alle porte sarà la terza stagione consecutiva in forza a Trentino Volley: la duttile schiacciatrice toscana si è rivelata un jolly preziosissimo, andando ad occupare nel corso dell’anno, con ottimi risultati, non solo il ruolo di posto 4 ma anche quello di libero. Per la laterale fiorentina, nelle due stagioni a Trento, un bottino complessivo di 205 punti collezionati in 55 presenze. Continuerà a vestire la maglia dell’Itas Trentino anche la giovanissima Emily Cheyenne Colombo, arrivata nell’estate scorsa dall’Ata Trento e confermata nel roster gialloblù anche per la prossima stagione. La novarese, classe 2007, è reduce da un’annata nella quale ha preso confidenza con la seconda serie nazionale, collezionando 12 presenze impreziosite dai suoi primi 11 punti in Serie A2.

La continuità al centro della rete sarà garantita da un’altra giovane atleta trentina, Greta Iob. La posto 3 classe 2006 sarà alla terza stagione in maglia gialloblù, pronta a ritagliarsi maggiori spazi in campo dopo un’annata nella quale ha mostrato una crescita non indifferente, collezionando 15 gettoni con 13 punti a referto. La sesta ed ultima atleta a garantire continuità al progetto di Trentino Volley sarà il libero titolare Rebecca Laporta: la bolognese nella sua prima annata a Trento ha mostrato grande confidenza con i fondamentali di seconda linea, ricezione e difesa, guadagnandosi la fiducia e la riconferma in vista del prossimo campionato. Con il 44,31% di ricezioni perfette, il libero dell’Itas Trentino è risultata la quinta miglior ricevitrice dell’intera Serie A2.