Così le trentine alle finali nazionali under 17 e under 16

Si chiude con il settimo posto finale, quinto miglior risultato di sempre nella categoria per Trentino Volley, il percorso dell’Itas Trentino alle finali nazionali under 17 di Caorle, che si sono svolte dal 19 al 24 maggio. Subito eliminate, invece, le ragazze della Studio 55 Ata nelle finali nazionali under 16, svoltesi ad Assisi in contemporanea, penalizzate da un meccanismo diabolico che nel turno eliminatorio costringe le squadre trentine a confrontarsi con una big nazionale, in questo caso il Volley Friends Roma, terzo assoluto alla fine del torneo.

Per quanto riguarda i gialloblù, hanno cominciato il proprio cammino nel girone C, chiuso a punteggio pieno grazie alle vittorie conquistate ai danni di Parella Torino per 3-0 (25-16, 25-23, 25-23), Olbia per 3-0 (25-19, 25-19, 25-17) e Volley Modena per 3-1 (25-17, 22-25, 26-24, 25-23), un cammino per nulla semplice come si nota dai quattro parziali vinti con minimo margine.

Nel secondo turno, quello riservato alle 16 finaliste, la squadra di Daniele Nardin ha ovviamente incontrato avversarie di livello più alto nel girone G: ha superato per 3-1 (25-21, 26-28, 25-18, 29-17) i piemontesi del Sant’Anna, poi ha perso al tie break il big match contro Castellana Grotte per il primo posto, 2-3 (22-25, 25-21, 19-25, 25-21, 13-15) il risultato finale, conquistandosi comunque l’accesso al tabellone principale grazie al successo per 3-0 (25-20, 35-33, 25-19) contro il Colombo Genova. Nei quarti di finale l’Itas è andata a sbattere contro i favoriti Diavoli Rosa, perdendo per 0-3 (14-25, 17-25, 26-28), finendo a giocarsi il quinto posto nella semifinale persa per 3-0 (25-17, 27-25, 25-16) contro la Lube Civitanova e nella finalina per il settimo posto vinta per 3-0 (25-16, 25-20, 25-23) contro Castellana Grotte, una sorta di rivincita del match perso nel girone di qualificazione. A conquistarsi il titolo tricolore sono stati infine il Diavoli Rosa Milano, che hanno superato in finale il Vero Volley Monza per 3-1.

Il tabellino della finale per il 7° posto

Itas Trentino - Materdomini Castellana Grotte 3-0 (25-16, 25-20, 25-23)

ITAS TRENTINO: Stabili 9, D’Agostino 3, De Zaiacomo 5, Dalsasso 7, Guiotto 15, Koerner 8 Defranceschi (L); Coser 1, Jovicich 1, Franzinelli. N.e. Acuti, Benoni e Festi. All. Daniele Nardin.

MATERDOMINI: Costantini 2, Arizzi 10, Valerio, Orlando 5, Chirulli 2, Notarnicola, Netti (L); Simone 2, Martellotta, Barbone 3, Coppola 5, Assalve, Brasy (L), Giosa 2. All. Domenico Farella.

ARBITRI: Adornato e Vigato.

DURATA SET: 24’, 24’, 27’; tot. 1h e 18’.

NOTE: Itas Trentino: 3 muri, 9 ace, 18 errori in battuta, 7 errori in attacco, 43% in attacco, 59% (27%) in ricezione. Materdomini: 3 muri, 3 ace, 10 errori in battuta, 8 errori in attacco, 33% in attacco, 33% (20%) in ricezione.

La rosa dell’Itas Trentino under 17: Giulio Benoni, Alessandro D’Agostino, Simone Pitto (palleggiatori), Daniel Acuti, Andrea Coser Andrea De Zaiacomo, Gabriele Franzinelli, Federico Guiotto, Nicola Körner, Mirko Jovicich (schiacciatori), Samuele Dalsasso e Edoardo Stabili (centrali), Giovanni Defranceschi e Lorenzo Festi (liberi). Allenatori: Daniele Nardin e Stefano Coser.

Per quanto concerne l’Ata Trento Studio 55, il suo cammino si è fermato come prevedibile nel girone di qualificazione, nel quale ha saputo vincere due partite su tre, ovvero quella contro Aosta Volley per 3-0 (25-12, 25-19, 25-11) e quella contro Crotone ancora per 3-0 (25-13, 25-19, 25-16), ma la sconfitta per 3-0 (25-12, 25-14, 25-16) contro il Volley Friends Roma è costata la qualificazione al turno successivo. Il 17° viene assegnato d’ufficio a tutte le seconde classificate. Il titolo è andato all’Imoco San Donà, che si è imposto in finale per 3-0 sul Torri.

La rosa dell’Ata Trento under 16: Yosra El Asraoui e Emma Furlan (palleggiatrici), Victoria Colonnelli e Anna Goglio (opposte), Cecilia Parolari, Michela Perghem, Arianna Pixner e Caterina Uliana (schiacciatrici), Isabel Ceccon, Valeria Dalla Costa, Margherita Grisenti e Minica Testa (centrali), Martina Cozzini e Claire Defant (liberi). Allenatori Marco Mongera e Sara Osti.