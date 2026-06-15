Sofia Luchi approda in A2 alla Trentino Volley

Pesca ancora dal vivaio dell'Ata, la Trentino Volley per coprire il ruolo di secondo libero. Ad ereditare nella rosa gialloblù il posto di Beatrice Zeni è infatti Sofia Luchi, classe 2008, che ha mosso i primi passi all'Alta Valsugana prima di trasferirsi al club cittadino. Grazie alle sue ottime doti in seconda linea, in modo particolare in ricezione, si è ritagliata spazi importanti nella squadra che ha partecipato al campionato di Serie B2, mettendosi in mostra e collezionando numerose presenze.

«Ho accettato immediatamente la proposta giunta da Trentino Volley, perché penso rappresenti un’occasione unica per imparare e per confrontarmi con un livello molto elevato. - spiega Sofia Luchi, nuovo libero gialloblù - Sono stata davvero felice quando mi è stato proposto di entrare a far parte della rosa nel ruolo di secondo libero. Ho scelto Trento perché mi è piaciuta fin da subito la grande organizzazione, ma soprattutto la possibilità che la società offre alle giovani atlete trentine di crescere e migliorarsi. A livello personale mi considero una ragazza determinata, sempre pronta a mettersi in gioco e a lavorare. Da questa nuova esperienza mi aspetto di imparare il più possibile, accumulare esperienza e riuscire a dare un buon contributo alla squadra. Sono convinta che, grazie all’unione tra le ragazze che fanno già parte della squadra e i nuovi arrivi, si possa creare un ambiente sereno in cui si possa lavorare al meglio per poi riuscire di togliersi belle soddisfazioni in campionato».

Quello di Sofia Luchi è il quinto volto nuovo del mercato estivo gialloblù dopo gli ingaggi della regista Emma Rizzieri, della centrale Arianna Bovolenta e delle schiacciatrici Martina Susio ed Emma Galbero.

La scheda

Nata a Trento, il 15 giugno 2008

168 cm, ruolo libero

2022/23 Ata Battisti giov.

2023/24 Ata Battisti Trento D - giov.

2024/25 Ata Battisti Trento D - giov.

2025/26 Ata Battisti Trento B2 - C - giov.

2026/27 Itas Trentino A2