Il Volano riparte da Orlando Koja, Chiara Negri e Lara Danesi

Archiviata senza troppo clamore una stagione iniziata male, che stava per finire peggio, se solo l’Arena Volley l’ultima giornata di campionato non fosse giunta in soccorso del club biancorosso, omaggiandolo di tre set consecutivi senza i quali sarebbe retrocesso in B2, il Volano sta organizzandosi per ripartire in quella che era la terza categoria nazionale, la B1, e che da ottobre, con l’introduzione della serie A3, diventerà la quarta. Un torneo declassato, che la società lagarina affronterà con l’obiettivo di salvarsi senza puntare il mirino troppo in alto, in linea con quello che consente il budget. Si tratta, a livelli differenti, di una situazione per molti aspetti simile a quella della Trentino Volley femminile: in entrambi i casi negli ultimi anni il pragmatismo ha preso il sopravvento, portando ad un progressivo riadattamento di obiettivi e qualità dell’organico.

Della rosa della passata stagione rimarrà poco. Non ci sarà più l’allenatore, Luca Parlatini, che dopo essere tornato a campionato iniziato per puntellare una situazione apparsa in tutta la sua criticità già dopo le prime tre giornate, ha consegnato al club la salvezza e ha salutato. Per sostituirlo la società lagarina ha messo a segno un colpo abbastanza clamoroso, riportando in Italia Orlando Koja, indimenticato tecnico della Trentino Rosa, promossa dalla B1 alla serie A2 nella stagione 2013-2014. Dopo aver allenato negli Stati Uniti per otto stagioni e in patria per altre quattro, ora il tecnico albanese è pronto per tornare alle nostre latitudini, più o meno nella categoria in cui le aveva lasciate. Con lui la società biancorossa ha stipulato un accordo biennale.

In quanto alla rosa, le uniche pedine confermate sono le opposte Carlotta Petruzziello e Alisien Markart, nonché le giovani Lara Ronz, libero, e Verena Marsilli, palleggiatrice. Si sono già accasate altrove la centrale Arianna Tomasetig, che ha trovato casa a Melendugno in serie A2, e la schiacciatrice Anna Bacchin, volata in California per giocare nel team della Bakersfield University.

Non sono ancora state ufficializzate su alcun canale le operazioni in entrata, ma già definiti sembrano essere gli ingaggi della regista Chiara Negri (nella foto sopra), proveniente da un campionato tribolatissimo al Lagaris Rovereto, e della schiacciatrice Lara Danesi, reduce da una stagione negli Stati Uniti al Lindsey Wilson College. La palleggiatrice bergamasca, classe 2001, approda finalmente in serie B1 dopo essersela conquistata sul campo due anni fa, con la maglia del Promoball. La seconda, nata nel 2005, cresciuta nel Bedizzole e poi trasferitasi al Busnago nella stagione 2022-2023, ritorna in Italia, come accennato, dopo una stagione oltreoceano.