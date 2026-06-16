Il vice Faure è il lettone Renārs-Pauls Jansons

Il mercato estivo dell’Itas Trentino maschile prosegue nel segno del rinnovamento in ogni reparto del roster. Dopo le recenti ufficializzazioni di un palleggiatore (Zonta), uno schiacciatore (Roberti) e di un centrale (Bossi), tocca ora al settore degli opposti registrare un ingresso, arricchendosi di un altro talento di prospettiva, che risponde al nome del lettone Renārs-Pauls Jansons.

Originario di Riga, ventiquattro anni compiuti a maggio, a Trento vivrà la prima esperienza nella SuperLega italiana dopo essersi misurato con i campionati belga, finlandese e ceco, vestendo le maglie dell’Aalst, Kyky e, per ultimo, del CEZ Karlovarsko con cui proprio a maggio ha vinto i Play Off Scudetto, andando ad inserire il primo titolo nella propria bacheca personale dopo aver iniziato la carriera in patria, prima con l’Ozolnieki e poi con Riga e Jumala. Si tratta di un attaccante di palla alta che sfrutta al massimo tutta l’esplosività del suo salto, specialmente nei fondamentali di attacco, muro e battuta, i migliori del suo repertorio.

Fin da giovanissimo è entrato nel giro della Nazionale, con cui nel 2023 ha vinto l’European Silver League, e disputato due edizioni del campionato continentale. La terza la vivrà a settembre con la sua Lettonia che è stata inserita nella Pool D di Cluj Napoca (Romania), con i padroni di casa, Svizzera, Francia, Germania e Turchia. Jansons ha potuto guadagnare ulteriore esperienza a livello internazionale disputando nelle ultime tre stagioni due volte la Challenge Cup e una la CEV Cup. Attualmente è impegnato nell’European Golden League, manifestazione che lo ha già visto realizzare 70 punti col 54% a rete nelle prime quattro partite giocate.

«Sono davvero molto felice di approdare a Trento. – ha dichiarato Renārs-Pauls Jansons - Arrivo in una città piena di storia, bella ed accogliente e soprattutto dove ha sede Trentino Volley, di cui conosco la tradizione, i risultati ottenuti in campo nazionale ed internazionale, che la mantengono costantemente nella Top Five dei club di tutto il mondo. Sarà un grande onore giocare nella SuperLega italiana; sarà un passaggio molto importante nella mia carriera, un grande step, perché questo è il campionato più bello e difficile del mondo. Il mio obiettivo sarà quindi quello di adattarmi il più in fretta possibile all’alto livello di gioco e di allenamento che troverò. Sono un giocatore fisico, dotato quindi di una buona elevazione e di buona potenza, ma il mio obiettivo è di diventare sempre più completo e non puntare solo sulla prestanza atletica per rendermi utile alla squadra».

«Seguivo da tempo con interesse Jansons, perché ritengo che abbia grandi potenzialità in un ruolo in cui i giocatori con le sue caratteristiche sono pochi. – ha specificato l’allenatore di Trentino Volley Marcelo Mendez - Dispone infatti di grande forza fisica ed è particolarmente bravo nei fondamentali che muovono il tabellino come attacco, muro e battuta, dove ha qualità ancora non totalmente espresse. Ho parlato con lui più volte: è molto motivato e pronto per offrire un grande contributo alla nostra causa».

Jansons ha firmato un contratto annuale, sarà il primo lettone della storia di Trentino Volley e indosserà la maglia numero 17.

La scheda

Nato a Riga (Lettonia), il 17 maggio 2002

198 cm, ruolo opposto

2017/18 Vk Poliurs/Ozolnieki - Lettonia

2018/19 RTU/Robezsardze/Jumala - Lettonia

2019/20 Rigas Volejbola Skola - Lettonia

2020/21 RTU/Robezsardze/Jumala - Lettonia

2021/22 Lindemans Aalst - Belgio

2022/23 Lindemans Aalst - Belgio

2023/24 Kyky-Betset - Finlandia

2024/25 Vk CEZ Karlovarsko – Repubblica Ceca

2025/26 Vk CEZ Karlovarsko – Repubblica Ceca

2026/27 Itas Trentino SuperLega

Palmares

1 Campionato Ceco (2026)

Miglior marcatore Coppa Repubblica Ceca (2026)

Miglior giocatore Campionato Finlandese 2024

Miglior marcatore Campionato Finlandese 2024

Miglior opposto Campionato Finlandese 2024

In nazionale

46 presenze con la Lettonia

Medaglia d’Oro European Silver League 2023