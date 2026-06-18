Il pacchetto delle centrali dell'Itas si chiude con Sismondi

Il mercato dell’Itas Trentino di Serie A2 femminile continua a colorarsi di azzurro. Dopo gli ingaggi di Arianna Bovolenta e Martina Susio, alla corte di coach Alessandro Beltrami arriva infatti un’altra giocatrice che da tempo gravita nell’orbita delle nazionali giovanili dell’Italia. Ludovica Sismondi, centrale piemontese classe 2007, veste la maglia di Trentino Volley per completare il reparto dei centrali della rosa 2026/27, affiancando altre due atlete particolarmente giovani e di prospettiva come la confermata Greta Iob e la stessa Bovolenta.

Il percorso di crescita della posto-3 originaria di Torino ha avuto una forte accelerata giusto dodici mesi fa, quando è passata dal florido vivaio dell’Anderlini Modena, dove ha debuttato nei campionati di serie B, alla Cbf Balducci HR Macerata, formazione militante in A1. All’esordio in massima serie, Ludovica si è ritagliata spazi importanti in campo soprattutto nella seconda parte del campionato, chiudendo l’annata nel sestetto titolare della compagine marchigiana. Una crescita non indifferente, che le ha permesso di confermarsi nei gruppi azzurri, dopo aver già vinto nel 2023 la medaglia d’oro all’Europeo Under 17. Proprio in questi giorni, infatti, Sismondi è stata protagonista assieme alla futura compagna di squadra in gialloblù Martina Susio di un lungo collegiale a Darfo Boario con la Nazionale Italiana Under 22, una delle tappe previste nel percorso di avvicinamento al campionato continentale di categoria, che si terrà a l’Aia (Olanda) dal 7 al 12 luglio. Centrale moderna di 191 centimetri, Ludovica vanta caratteristiche e qualità importanti, tanto in attacco quanto a muro.

«Quando si è presentata l’opportunità di vestire i colori gialloblù non ho avuto molti dubbi. - sono le prime parole di Ludovica Sismondi, nuova centrale gialloblù - Trentino Volley è una società che negli anni si è costruita una reputazione importante, fatta di professionalità e ambizione. Ho percepito fin da subito grande fiducia nei miei confronti e penso che questo sia il posto giusto per mettermi alla prova, uscire dalla mia zona di comfort e compiere un ulteriore passo avanti nel mio percorso. Dal punto di vista personale voglio crescere sotto ogni aspetto, sia tecnico sia mentale, cercando di farmi trovare pronta in ogni occasione. Come squadra, invece, credo sia fondamentale creare un gruppo coeso e competitivo, capace di affrontare ogni sfida con determinazione. Se si lavora bene insieme, i risultati arrivano di conseguenza».

«Ritengo che nel suo ruolo Ludovica sia uno dei principali prospetti del panorama nazionale e nella sua prima esperienza in Serie A1, a Macerata, lo ha ampiamente dimostrato, disputando un’ottima fase conclusiva della stagione e meritandosi spazi importanti in campo. - spiega Alessandro Beltrami, allenatore dell’Itas Trentino - In attacco ha caratteristiche tecniche che torneranno utilissime alla nostra squadra, così come sono certo che potrà offrire un contributo notevole anche a muro, uno degli aspetti principali sui quali si baserà la nostra futura identità di gioco. È una ragazza predisposta al lavoro, che vuole raggiungere livelli importanti: siamo stati bravi ad intervenire sul mercato al momento giusto e ad assicurarci un’atleta di grande qualità e prospettiva».

La scheda

nata a Torino, il 7 luglio 2007

188 cm, ruolo centrale

2020/21 Cus Torino giov.

2021/22 Cus Torino giov.

2022/23 InVolley Piemonte giov.

2023/24 Anderlini Modena B2

2024/25 Anderlini Modena B1

2025/26 Cbf Balducci HR Macerata A1

2026/27 Itas Trentino A2

In nazionale

Medaglia d’Oro Europei U17 2023