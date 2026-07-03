Lagaris in B, un progetto sfaldatosi in pochi giorni

La rinuncia alla serie B da parte del Lagaris Rovereto, annunciata ieri sera attraverso un comunicato stampa, ha come prevedibile creato molti malumori nel piccolo mondo della pallavolo trentina, sia in seno alla società lagarina, che si è trovata a dover rinunciare ad un progetto che stava portando avanti, quello di costruire una squadra di livello, e a doverci mettere la faccia su un dietrofront poco edificante, sia in tutti i giocatori che avrebbero dovuto far parte di questo nuovo gruppo ed ora si trovano senza squadra.

Per questo questa mattina il presidente Roberto Della Valentina ha voluto precisare alla nostra testata che i lavori di costruzione del nuovo team erano già arrivati ad una fase avanzata, che era stato coinvolto un gruppo di giocatori trentini competitivo e che erano stati contattati anche atleti provenienti da fuori regione, ma poi è venuto meno l’appoggio di alcuni di loro e l’effetto domino creato da questa decisione ha fatto mancare rapidamente anche quello di tutti gli altri, polverizzando le reti di relazioni che erano state intessute. La volontà di arrivare fino in fondo, insomma, stando alle sue parole, c’era.

Ci ha poi spiegato che il club in queste ore sta cercando un diritto sportivo di serie C o serie D, per non dover ripartire dalla Prima Divisione, e sta contestualmente provando a cedere quello di serie B, ma soprattutto per la seconda operazione i tempi sono strettissimi, dato che c'è tempo fino a domani.