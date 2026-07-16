Presentato il calendario della nuova SuperLega

È stato ufficializzato oggi il calendario dell’82° campionato di Serie A1 SuperLega Credem Banca, che per la seconda volta nella storia sarà asimmetrico, presentando una sequenza di giornate e partite differenti fra girone d’andata e ritorno.

L’Itas Trentino maschile inizierà la sua corsa dove aveva terminato la precedente stagione, ovvero al PalaPanini di Modena il 18 ottobre per il tradizionale derby dell’A22 contro la Valsa Group, mentre il primo impegno casalingo è programmato sette giorni dopo, domenica 25 ottobre, alla BTS Arena contro Cisterna che è stata anche l’ultima avversaria affrontata di fronte al proprio pubblico nella precedente regular season, lo scorso 25 febbraio. Per il primo big match interno bisognerà attendere solo la quarta giornata con la sfida casalinga con Piacenza (in infrasettimanale), subito seguita dalla sfida, ancora fra le mura amiche, con Perugia. Essendo asimmetrico, il calendario presenterà quindi ventidue giornate diverse fra loro: la sequenza degli incontri del girone d’andata sarà infatti completamente differente rispetto a quella del girone di ritorno, tant’è vero che l’ultimo turno (28 febbraio) prevedrà la sfida con Civitanova, affrontata precedentemente il 6 dicembre (nono turno). La vittoria della regular season garantirà l’accesso alla 2027 CEV Champions League.

La regular season si svilupperà per quattro mesi e mezzo, fra il 18 ottobre ed il 28 febbraio (data dell’ultima giornata), prevedendo quattro turni infrasettimanali oltre a quello programmato per il giorno di Santo Stefano (sabato 26 dicembre): 4 novembre (quarto turno), 2 dicembre (ottavo turno), 13 gennaio (quindicesimo turno) ed il 24 febbraio (ventunesimo turno). La Supercoppa Italiana, che per l’undicesima volta adotterà la formula della Final Four, si disputerà fra sabato 14 e domenica 15 novembre in una sede ancora da definire); i gialloblù affronteranno in semifinale la Sir Safety Perugia. L’edizione 2027 della Coppa Italia adotterà la tradizionale formula, utilizzata anche nella precedente stagione, coinvolgendo solo le prime otto classificate del girone d’andata (che si chiude il 20 dicembre). I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo l’undicesimo turno di regular season, si giocheranno quindi in gara unica in casa della miglior classificata martedì 30 dicembre. La Final Four è programmata fra sabato 6 e domenica 7 febbraio in una sede ancora da definire.

Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della regular season, che si affronteranno nei quarti di finale, che saranno al meglio delle cinque gare come semifinali e Finale. Prenderanno il via il 7 marzo (data di gara 1 dei quarti) e si concluderanno l’11 maggio (giorno dell’eventuale gara 5 di Finale). Le quattro squadre che non parteciperanno ai Play Off (classificate fra il nono ed il dodicesimo posto) disputeranno i Play Out, che assegnano tre posti nella successiva SuperLega.

Il calendario completo

Il cammino dell'Itas Trentino