Tutti i trentini e gli ex gialloblù nei club di A1, A2 e A3

Dopo 26 anni di attività sono davvero tanti i giocatori transitati dalla prima squadra della Trentino Volley che ora militano in altre compagini di serie A italiane. La chiusura del mercato e la pubblicazione di tutti gli organici di SuperLega, A2 e A3 ci offre la possibilità di scovare tutti quelli in attività nelle tre categorie.

Gli ex gialloblù in SuperLega

A Cisterna troviamo due ex di epoche ormai abbastanza lontane, come il sempiterno schiacciatore Filippo Lanza, classe 1991, e il centrale Daniele Mazzone, appena un anno più giovane, ai quali si è aggiunto lo schiacciatore Giulio Magalini, uscito bene dalla pessima stagione di Grottazzolina, chiusa con la retrocessione. Dopo un'annata interlocutoria a Padova, che ne ha segnato il ritorno in campo dopo i tre anni di squalifica per doping, il centrale Alberto Polo, prodotto dal settore giovanile trentino, si rimette alla prova in un top team come Civitanova, quale alternativa italiana a Gargiulo. Un altro centrale di scuola gialloblù come Lorenzo Codarin ha rinnovato il proprio legame, quasi di sangue, con Cuneo, la cui maglia vestirà per la settima stagione consecutiva. A Piacenza prova a rilanciarsi dopo una stagione sfortunata il rotaliano Gianluca Galassi, alla terza con gli emiliani, dove gioca anche il confermato libero Domenico Pace, entrato ormai nel novero dei top player italiani nel suo ruolo. A Verona affronterà la sesta stagione consecutiva il centrale Lorenzo Cortesia, passato da Trento nel 2020-2021.

Anche nella corazzata Perugia ci sono ex del calibro di Simone Giannelli, che di recente ha raccontato i poco eleganti retroscena della sua cessione nella primavera del 2021, e Sebastian Solé, che in terra umbra hanno già raccolto due scudetti e due Champions League, senza citare Coppe Italia e Mondiali. Ha invece appeso le scarpe al chiodo l’altro illustre ex Massimo Colaci, anche lui in passato poco tenero nel commentare le modalità attraverso le quali era stato ceduto a Perugia nella primavera del 2017. Tracce visibili di Trentino Volley non mancano nella neopromossa Prata, alla cui crescita societaria ha contribuito non poco l’ex direttore del camp estivo di Trentino Volley Dario Sanna, ora al Sarroch (Cagliari) in A3, dove troviamo il centrale Wout D’Heer, non confermato a Civitanova, ma di ottimo spessore per una squadra che punta alla salvezza, e lo schiacciatore Alberto Pol, cresciuto nelle giovanili trentine dal 2019 al 2021, affrontando due campionati di A3. A Monza ha invece trovato spazio il libero Nicola Pesaresi, che dopo essersi mosso all’ombra di Laurenzano per due stagioni ora farà da chioccia a Morazzini.

Se i giocatori elencati fino ad ora sono usciti dall’orbita di Trentino Volley in via definitiva, e salvo colpi di scena, non vi rientreranno più, a Padova ce ne sono invece due, in prestito, che potrebbero farlo e si tratta dello schiacciatore Alessandro Bristot, che nella passata stagione ha trovato spazi inattesi a causa della catena di infortuni, e il centrale Marco Pellacani, che si giocherà un posto nel settetto con Truocchio.

Gli ex gialloblù in serie A2

Scendendo di una categoria, troviamo un ex Trentino Volley (dal 2020 al 2022) a Porto Viro, ovvero il regista Lorenzo Sperotto, che appartiene inevitabilmente ad un capitolo passato, mentre andrà tenuto d’occhio il centrale del 2007 Leonardo Sandu, che, dopo aver lavorato all’ombra dei big in prima squadra, è pronto per recitare un ruolo da protagonista a Macerata. Si metterà per la prima volta alla prova in serie A l’opposto Andrea Polacco, reduce da ottime stagioni in B con Bassano e Bardolino, che a Belluno sarà il vice di Andrea Baldi. A Reggio Emilia giocherà invece lo schiacciatore Riccardo Mazzon, in B con la Trentino Volley giovanile dal 2014 al 2015. Sarà monitorato con grande attenzione anche un altro prestito importante, oltre a quelli di Pellacani, Bristot e Sandu, parliamo del passaggio a Ravenna di Andrea Giani, dove dovrà giocarsi il posto con Cominetti e Pierotti, in un team comunque competitivo.

Gli farà compagnia il centrale altoatesino Martin Berger, all’Itas dal 2022 al 2024, che sembra aver trovato stabile collocazione nella cadetteria dopo le positive stagioni a Macerata e Brescia: la sua età (23 anni) gli consente di sognare ancora il salto nella massima serie. Altro giovane di prospettiva chiamato a dimostrare il proprio valore in un torneo impegnativo come la A2 è Davide Boschini, che a Fano non partirà di certo con i gradi da titolare, avendo davanti un altro ex gialloblù quale Giulio Pinali nel ruolo di opposto e la coppia Meschiari – Karyagin in posto-4, ma potrebbe rappresentare la prima alternativa per tutti e tre. Due giovani che vantano ancora margini di miglioramento, ma non hanno chance di tornare alla base (leggi la squadra di SuperLega) sono il regista Francesco Bernardis e lo schiacciatore Raul Parolari, che giocheranno per la salvezza a Palmi senza partire con i gradi di titolari. Infine nella retrocessa Grottazzolina troviamo ben tre ex, ottimi per la categoria: due senatori come Oleg Antonov e Michele Fedrizzi, nonché un atelta nel pieno della maturità come Oreste Cavuto, ancora molto legato alla Trentino Volley, della quale ora cura il camp estivo.

Gli ex gialloblù in serie A3

Anche nell’ultimo livello della serie A, organizzato al solito in due gironi, si trovano parecchi atleti che hanno mosso i primi passi alla Trentino Volley in epoche diverse. Cominciando dal Girone Bianco, a Cantù troviamo il libero gardesano Nicolò Hoffer in coppia con Andrea Argenta, vice di Nimir nella sfortunata stagione 2020-2021. A Mantova, approdo regolare di tanti giovani gialloblù, al confermato centrale Francesco Simoni (classe 1999) è stato affiancato il giovane schiacciatore Marco Fedrici, nella passata stagione incoronato migliore under 21 della serie A3 con la maglia di San Donà di Piave. Cerca fortuna nella neopromossa Sassuolo il palleggiatore, figlio d’arte, Niccolò Depalma, che torna in categoria dopo aver sfiorato la promozione a Bardolino, mentre veste la maglia della stessa San Donà l’opposto Alberto Cavasin, passato per l’UniTrento ai tempi della A3. Infine Trebaseleghe presenta nel proprio roster due bande note alle nostre latitudini, ovvero l’ex UniTrento e Argentario Edoardo Mentasti e l’ex schiacciatore del Bolghera Giovanni Candeago.

Nel Girone Blu a Lecce, oltre allo schiacciatore Tiziano Mazzone, in prima squadra all’Itas dal 2013 al 2015, troviamo la sorpresa forse più significativa, ovvero il giovane schiacciatore - opposto del 2007 Alessandro Vicentini, transitato direttamente dalla Promovolley al club pugliese grazie all’interessamento dell’allenatore trentino Giuseppe Ambrosio. Proverà a ritagliarsi ancora spazi importanti a Sorrento, dove è stato confermato dopo la retrocessione in A3 per essere promosso titolare, l’opposto bolzanino Davide Brignach, mentre l’interessante neopromossa Vibo Valentia sarà il primo banco di prova importante per il palleggiatore del 2007 Nicola Mussari.