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B1 Femminile

Orlando Koja: «Tanto lavoro e nessun alibi»

In un organico che di novità ne presenta tantissime, leggi le nove nuove giocatrici ufficializzate nelle settimane passate, quella più interessante in casa Volano riguarda probabilmente l'allenatore, non solo perché si tratta di un tecnico che in passato alla pallavolo femminile trentina ha dato molto, per esempio una storica promozione in serie A2, ma anche perché dopo la sua lunga esperienza negli States, dove questo sport è stato inventato e dove di solito vengono incubate le innovazioni tecniche, Orlando Koja è una figura in grado di portare modalità di lavoro e idee nuove.

Lo abbiamo incontrato a poche ore dall'inizio dell'attività della squadra lagarina, che comincerà a lavorare domani pomeriggio (lunedì), e ci siamo fatti raccontare quali esperienze ha fatto e cosa ha imparato nelle stagioni in cui ha allenato oltre oceano, in Albania e in Kosovo, e come intende impostare il lavoro a Volano, dove per lui tutto rappresenta una novità.

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Autore
Andrea Cobbe
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Classifica

B1 femminile: Girone B
SquadraPG
Blue Team Pavia00
Don Colleoni Trescore00
Academy Valtellina00
Bstz Omsi Vobarno00
Rothoblaas Volano00
Ipag Noventa00
Vivienergia Busnago00
Idras Torbole Casaglia00
Padova Volley00
Brembo00
Volksbank Vicenza00
Cortina San Donà00
Isuzu Cerea00
Gps San Vito00

Notizie

Foto e Video

Orlando Koja (Volano)
Matilde Maines (Torrefranca)
Ludovica Martinez (Torrefranca)