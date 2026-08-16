Orlando Koja: «Tanto lavoro e nessun alibi»

In un organico che di novità ne presenta tantissime, leggi le nove nuove giocatrici ufficializzate nelle settimane passate, quella più interessante in casa Volano riguarda probabilmente l'allenatore, non solo perché si tratta di un tecnico che in passato alla pallavolo femminile trentina ha dato molto, per esempio una storica promozione in serie A2, ma anche perché dopo la sua lunga esperienza negli States, dove questo sport è stato inventato e dove di solito vengono incubate le innovazioni tecniche, Orlando Koja è una figura in grado di portare modalità di lavoro e idee nuove.

Lo abbiamo incontrato a poche ore dall'inizio dell'attività della squadra lagarina, che comincerà a lavorare domani pomeriggio (lunedì), e ci siamo fatti raccontare quali esperienze ha fatto e cosa ha imparato nelle stagioni in cui ha allenato oltre oceano, in Albania e in Kosovo, e come intende impostare il lavoro a Volano, dove per lui tutto rappresenta una novità.

