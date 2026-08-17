Martina Susio: «La A2, campionato duro, ma formativo»

Fra le tante giovani approdate a Sanbapaolis per comporre la nuova Itas Trentino, la più attesa, insieme all’opposta slovena Frelih, è probabilmente la schiacciatrice bresciana Martina Susio. Se infatti l’altra metà della diagonale di posto 4, rappresentata da Alice Pamio, è stata confermata, è lì che la società e l’allenatore vanno cercando quella maggiore qualità che Dominika Giuliani nelle ultime due stagioni non ha saputo garantire. Martina ha in comune con la sua predecessora nel ruolo il passaggio dal Club Italia, ma ha qualche centimetro in meno da portare sotto rete, che dovrebbe compensare con le qualità tecniche (in primis in ricezione) e la continuità di rendimento.

Martina ha la pallavolo nel dna, dato che è figlia di due giocatori di discreto livello, quali il libero Luca Susio, che ha giocato anche a Bolzano in A2 nella stagione 20004-2005, e la palleggiatrice Francesca Serafini. Nella passata stagione ha assaggiato la serie A2, realizzando 358 punti, top scorer del Club Italia, ventesima nella classifica generale, ma nella top 5 per quanto concerne i posti 4. Le premesse, considerando che a quell’età si può solo migliorare, sono dunque buone. Il resto ce lo siamo fatti raccontare da lei nell’intervista che vi proponiamo.

