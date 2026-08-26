Ludovica Sismondi: «Tanta voglia di mettermi alla prova in A2»

Nella nuova Itas Trentino il reparto che ha attraversato i cambiamenti più radicali è stato quello delle centrali. Salutata la coppia Marconato - Cosi, che si è trasferita in blocco a Busto Arsizio, portandosi via il patrimonio di 177 muri realizzati nella stagione 2025-2026, il nuovo corso scommette su una nuova generazione di atlete, ovvero sulla diagonale del 2007-2008 composta da Ludovica Sismondi e Arianna Bovolenta.

Ludovica è un'atleta torinese di 19 anni che ha mosso i primi passi nell'In Volley Piemonte, club di Cambiano (in provincia di Torino), ma le cui potenzialità, soprattutto i suoi 191 centimetri di altezza, hanno subito proiettato verso lidi più prestigiosi, ovvero l'Anderlini Modena, che le ha dato la possibilità di affrontare prima il campionato di B2 (8° posto), poi quello di B1 (6° posto). La velocissima ascesa l'ha poi portata nell'organico di Macerata in A1, dove ha potuto confrontarsi con le atlete più forti del mondo. Infine ecco la scelta di mettersi alla prova in A2, categoria mai sperimentata prima, per tornare a giocare con continuità. Al suo attivo c'è anche un successo nel Campionato europeo Under 17 nel 2023.

Di seguito la nostra intervista.

