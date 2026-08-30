Per Arianna Bovolenta sta per iniziare una stagione chiave

Quella che sta per cominciare sarà una stagione importante per molte giovani arrivate in estate alla Trentino Volley, molte delle quali chiamate ad assumersi responsabilità che in passato nessuno aveva caricato sulle loro spalle, quelle di chi è cresciuto in gruppi concepiti più per fare crescere le atlete che per raggiungere risultati di squadra, quali sono Club Italia e VolleyRò, e che ora deve finalmente dimostrare di essere in grado di offrire competitività ad un team. Fra esse c’è anche la figlia d’arte Arianna Bovolenta, 18 anni appena compiuti, che sogna di ripercorrere la strada di papà Vigor e del fratello Alessandro, opposto di Piacenza e della nazionale, che ha 4 anni in più di lei e questo step lo ha già compiuto da tempo.

Il suo curriculum e i suoi mezzi fisici, è alta 190 centimetri, le regalano notevoli potenzialità, ma come ben sappiamo nello sport il talento va dimostrato in campo. Arianna raccoglie il testimone di Giulia Marconato, una delle migliori centrali di A2 delle ultime due stagioni, quindi non mancheranno le pressioni, ma è proprio ciò di cui ha bisogno. Ecco la nostra intervista.

