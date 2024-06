Maurizio Napolitano al Torrefranca, il Basilisco in B2

La decisione è stata sofferta, perché in gioco c’erano molti aspetti, economici, professionali, agonistici, affettivi, sia da una parte sia dall’altra, ma alla fine il cerchio si è chiuso, in un modo o nell’altro. Stiamo parlando del destino del connubio fra Maurizio Napolitano e Lihua Ma con il Basilisco, ma anche della scelta da parte della società rotaliana sull’opportunità di affrontare o meno, per la prima volta nella sua storia, un campionato impegnativo come la serie B2, due vicende strettamente intrecciate fra di loro.

I due allenatori, che per sei stagioni hanno fatto crescere prima il vivaio della società di Mezzocorona, poi la prima squadra, che a fine maggio è riuscita a conquistare a sorpresa e per la prima volta la promozione in un campionato nazionale, sono stati infatti a lungo corteggiati da Trentino Volley per succedere a Maurizio Radice alla guida del settore giovanile, gestito dal Torrefranca. Una decisione difficile da prendere la loro, perché da una parte vi era una delle società pallavolistiche più importanti d’Italia, dall’altra una realtà nella quale si erano ormai integrati e dove avrebbero volentieri lavorato ancora. A compiere la scelta, alla fine, è stata però la società guidata dal presidente Massimo Endrizzi, che, trovati i fondi per affrontare la quarta serie nazionale, grazie all’interessamento di alcuni imprenditori locali, non ha atteso oltre e ha scelto come allenatore Donato Palano, per tre stagioni alla guida dell’Avs Bolzano in serie A3 maschile dal 2018 al 2021, reduce da una stagione al Termeno in D femminile.

Così per Maurizio e Lihua quella verso il Torrefranca è diventata l’unica strada percorribile. Da domani saranno quindi al lavoro per allestire la squadra che affronterà nuovamente il campionato di serie C e coordinare il settore giovanile in accordo con Trentino Volley. Questo il post su Instagram pubblicato ieri dall’allenatore.