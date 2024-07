Il secondo libero dell'Itas Trentino è Beatrice Zeni

Una giovanissima trentina per completare il parco liberi gialloblù. Sarà Beatrice Zeni, classe 2008, ad affiancare nel ruolo Silvia Fiori, meranese con cui formerà nel prossimo campionato di Serie A2 femminile un tandem interamente regionale.

Nata pallavolisticamente tra le fila di Argentario prima e Solteri poi, è approdata due stagioni fa all’Ata Trento, disputando i tornei giovanili (pochi mesi fa ha conquistato il titolo regionale Under 16) ed entrando a far parte della rosa di Serie B2, campionato di carattere nazionale che le ha permesso nelle ultime due annate di mettersi in luce, attirando le attenzioni di club di categoria superiore.

Atleta che deve ancora compiere sedici anni, Beatrice avrà come punto di riferimento nel suo ruolo una giocatrice di grandissima esperienza e personalità come Silvia Fiori, alla quale cercherà di strappare i segreti del mestiere completando il suo percorso di crescita e affinando le sue qualità in seconda linea. Beatrice arriva dall’Ata Trento Volley, con cui l’auspicio è quello di iniziare proprio con questa operazione una proficua collaborazione a tutti livelli.

«Beatrice, insieme a Greta Iob, fa parte delle giovani di prospettiva del territorio a cui Trentino Volley vuole dare l’opportunità di crescere e di misurarsi con un campionato importante come la Serie A2. - spiega Davide Mazzanti, allenatore dell’Itas Trentino - La possibilità di confrontarsi in palestra con persone di talento e di alto livello sarà certamente un patrimonio importante che Beatrice potrà aggiungere al suo bagaglio di esperienze».

«La proposta ricevuta in estate da Trentino Volley è giunta inaspettata e la considero il classico treno che passa poche volte nella vita sul quale bisogna salire immediatamente e senza esitazioni. - sono le prime parole del nuovo libero gialloblù Beatrice Zeni - Ho accettato con grande entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare una stagione che mi auguro sia ricca di soddisfazioni personali e di squadra. Avrò moltissimo da imparare, dalle mie compagne, in primis da Silvia Fiori, e da Mazzanti: mi ritengo fortunata a poter essere allenata da un tecnico come Davide e cercherò di sfruttare al meglio l’occasione per crescere in ogni fondamentale e in ogni aspetto del gioco».

La scheda

Nata a Trento il 27 luglio 2008

168 cm, ruolo libero

2022/23 Ata Trento B2/giov.

2023/24 Ata Trento B2/giov.

2024/25 Itas Trentino A2