Un'Itas Trentino in grande affanno cede per 3-0 con Talmassons

La settima settimana di preparazione pre-campionato si conclude con una sconfitta in tre set al cospetto della Cda Volley Talmassons, formazione neo promossa in Serie A1 femminile. Sul campo di Ponte di Legno, l'Itas Trentino non ha saputo ripetere la buona prestazione offerta venerdì contro l'Akademia Messina, faticando a mantenere il ritmo imposto alla gara dal sestetto di Barbieri e non riuscendo a trovare le soluzioni giuste per invertire il trend dell'incontro.

Rispetto alla sfida contro l'Akademia coach Mazzanti ha promosso nello starting six gialloblù Zojzi, schierata come laterale in diagonale a Giuliani. Resto dell'assetto confermato, con Prandi al palleggio, Weske opposto, Marconato e Molinaro al centro e Fiori libero. Nel corso dell'incontro il tecnico dell'Itas Trentino ha dato spazio anche a Bassi e Ristori Tomberli, alternandole in posto 4. I numeri finali della gara certificano la superiorità della Cda Talmassons, che ha scavato la differenza soprattutto grazie ai fondamentali del muro (15 a 4) e del servizio (11 ace ad uno). Tra le fila gialloblù le indicazioni più confortanti sono giunte dalla positiva prestazione di Weske, confermatasi su livelli molto elevati in attacco: per la tedesca 15 punti personali con un ottimo 60% di positività sui 25 palloni attaccati.

«C'erano tutti i presupposti per giocare una buona partita, ma abbiamo completamente sbagliato l'atteggiamento e il modo di stare in campo. - spiega a fine gara Davide Mazzanti, allenatore dell'Itas Trentino - Siamo stati troppo discontinui e solamente a sprazzi abbiamo saputo fare break point con un po' di ordine, per il resto siamo stati fuori dalla partita e sempre costretti a rincorrere le nostre avversarie. Ne riparleremo assieme martedì, perché Trento può e deve giocare un'altra pallavolo e non quella vista oggi».

L'Itas Trentino ritornerà in palestra martedì 17 settembre per la prima seduta dell'ottava settimana di preparazione pre-campionato.

Il tabellino

Itas Trentino - Cda Volley Talmassons 0-3 (20-25, 20-25, 14-25)

ITAS TRENTINO: Prandi 3, Weske 15, Giuliani 9, Zojzi 2, Molinaro 5, Marconato 3, Fiori (L); Batte 1, Pizzolato 1, Ristori Tomberli 1, Bassi 2, Zeni (L). N.e.: Kosareva, Iob. All. Davide Mazzanti.

CDA VOLLEY TALMASSONS: Pamio 14, Kocic 10, Eze Blessing 3, Shcherban 3, Botezat 10, Kraiduba 13, Gazzola (L); Strantzali 0. N.e.: Feruglio, Ferrara (L), Piomboni, Gannar, Bucciarelli. All. Leonardo Barbieri.

DURATA SET: 21', 22', 21' (totale: 1h04').

NOTE: Itas Trentino: 4 muri, 1 ace, 11 errori in battuta, 9 errori in azione, 45% in attacco, 48% (16%) in ricezione. Talmassons: 15 muri, 11 ace, 6 errori in battuta, 5 errori in azione, 40% in attacco, 56% (39%) in ricezione.

Foto di Alan Molina