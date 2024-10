Dopo otto anni il C9 è di nuovo ai nastri di partenza della B

Per una piazza come quella di Arco e Riva del Garda tornare a respirare l’aria dei campionati nazionali con una squadra maschile non è un’esperienza banale. Era infatti dalla stagione 2016-2017, quando il C9 che schierava Crò in regia, Lasagna opposto, Divan in banda e la coppia Bressan - Bandera al centro, solo per fare alcuni nomi, si classificò all’undicesimo posto nella prima stagione della B unica nazionale (retrocedendo in serie C), che la società gardesana non aveva la possibilità di parteciparvi.

Questa chance gli è stata servita su un piatto d’argento dalla Trentino Volley, che, dopo vinto la finale del campionato di serie C proprio ai danni del C9, ha ceduto al club della Busa un diritto sportivo che non avrebbe comunque potuto sfruttare, disponendo già di una compagine in B.

La società si è quindi rimboccata le maniche e ha cercato di allestire un organico competitivo, cercando di valorizzare i giovani più promettenti, affiancando loro alcune pedine che conoscono la categoria. Confermato l’allenatore Guido Guzzo, che lavora di concerto con David Zancarli, il gruppo cercherà di tenersi dietro quattro squadre per centrare una salvezza che sarebbe una piccola impresa, visto il livello delle avversarie.

Muovendosi attraverso i ruoli, uno degli arrivi più importanti è stato quello del palleggiatore Filippo Pizzini, che dopo aver terminato il proprio ciclo nel settore giovanile e nell’academy di Trentino Volley, giocando anche in serie A3, e dopo un anno di stop, si è rimesso in gioco. Alle sue spalle c’è il giovane Jan Giuliani, del 2005.

Per quanto riguarda il ruolo di opposto, Guzzo potrà scegliere fra Slava Valkovets, altro giocatore formato dalla Trentino Volley che aveva già conosciuto la B all’Argentario, e Sebastiano Galas, uno dei tre confermati del settetto base dello scorso anno, ai quali è stato affiancato anche il diciottenne Filippo Miorelli.

La diagonale di posto-4 dovrebbe essere composta da Giovanni Frizzera, approdato al C9 dopo un’ottima stagione con il Bolghera in serie B, e un altro diciottenne, Cristian Bresciani, forse il più interessante dei giovani di questo gruppo. Il reparto è completato da Davide Petrosino e Lorenzo Profumo.

Al centro della rete la squadra biancoazzurra potrà contare sulla solidità di Tiziano Bressan, che aveva vestito questa maglia nella già citata precedente avventura in serie B, anche lui reduce da tre stagioni con il Bolghera, e di Christian Mazzanti, nipote del tecnico dell’Itas femminile Davide, che vanta un curriculum di tutto rispetto fra Fano, Loreto, San Donà e Castelferretti. Il foltissimo reparto annovera anche un altro giocatore di prospettiva giunto dal Bolghera, Nicolò Scandiuzzi, nonché i diciassettenni Giovanni Cassisa ed Elia Benuzzi. Nel ruolo di libero troviamo la terza conferma nel settetto, quella di Davide Righi, il cui vice è Samuele Riccadonna.

La squadra giocherà le partite casalinghe il sabato alle ore 19 alla palestra delle scuole elementari di via Donatori di sangue ad Arco. Primo avversario il Massanzago, tornato in categoria dopo l’acquisizione del diritto sportivo.