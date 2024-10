Questa sera a Sanbapolis il primo dei due derby di serie B

Quello di serie B1 che metterà di fronte Volano e Argentario non è l’unico derby trentino di Serie B in programma oggi. Nel torneo maschile si sfidano infatti anche UniTrento e C9 Arco Riva, seguendo un cliché abbastanza simile, ovvero quello che vede giocare fra le mura amiche la squadra nettamente favorita e fuori quella che deve ancora prendere le misure al torneo. Le due formazioni si sono già affrontate in amichevole lo scorso 27 settembre e la differenza a favore degli universitari è apparsa netta, avendo vinto sul campo di Arco per 0-4 (18-25, 23-25, 20-25, 21-25).

La prima giornata di campionato ha confermato questa scala di valori, dato che il team giovanile di Trentino Volley è andato ad imporsi su un campo difficile come quello di Bassano per 1-3, mentre i gardesani hanno sofferto moltissimo contro l’esperto Massanzago, pur giocando a tratti una buona pallavolo, rimediando infine uno 0-3.

La partita si giocherà stasera a partire dalle ore 20 a Sanbapolis e sarà arbitrata dai trentini Daniele Toldo e Roberto de Benedetto. Se il settetto base di Francesco Conci appare definito con una certa precisione, con Spagnolli in regia, Boschini opposto, Fedrici e Giani in banda, Sandu e Frassanella al centro e Graziani libero, molto più fluida appare la situazione in casa C9, dove per ora appaiono definite solo le gerarchie in regia (Pizzini) e al centro della rete (Mazzanti e Bressan). Il problema del team di Guzzo per ora è quello di trovare il passo giusto, perché dopo aver superato le sfide proibitive con Massanzago, UniTrento, Bassano e Silvolley dovrà comninciare a muovere la classifica.