L'Ata non fa sconti ad un Basilisco in grave affanno

Si è chiuso in appena 1 ora e 18 minuti di gioco il derby di B2 femminile, che sabato scorso ha messo di fronte il Basilisco Multiservizi e l’Ata Studio 55. Contrariamente a quanto era successo al Trofeo Città di Trento, nel quale le due compagini avevano dato vita ad una sfida equilibrata, questa volta la squadra del capoluogo si è portata a casa i tre punti senza troppa fatica.

Le rotaliane, hanno pagato a caro prezzo le grosse difficoltà della fase di cambio palla, generate da una ricezione sempre in grossa difficoltà e anche da un attacco che ha fatto molta fatica a superare l’organizzato sistema muro difesa dell’Ata, imperniato sui due centrali di categoria superiore come Bogatec e Brugnara. Donato Palano ha provato tutte le combinazioni possibili in posto-4, ma c’è stato ben poco da fare. Ciliegina sulla torta, per il Basilisco, l’uscita di scena per un problema muscolare alla coscia destra di Eleonora Cataldi, bloccatasi sul 14-13 del terzo set piegandosi per una difesa. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, dato che si tratta della principale bocca da fuoco della squadra di Mezzocorona, in verità poco prolifica fino a quando è rimasta in campo.

La cronaca

Le padrone di casa confermano il settetto che ha fatto vedere i sorci verdi per due set alla capolista Peschiera, che vede Valeria Denaesi in regia, Nicole Preti opposta, Eleonora Cataldi e Chiara Camerani in banda, Elisa Ferracci e Gaia Salem al centro, Alessandra Webber libero. L’Ata risponde con la rientrante Lorena Tuller al palleggio, Emily Colombo opposta, Giorgia Depaoli e Sharon Bisoffi in banda, Martina Bogatec e Jessica Brugnara al centro, Chiara Libardi libero.

A spiegare come si svilupperà la sfida ci pensa il primo punto: ace di Tuller su Camerani, seguito da un muro di Bogatec su Preti. Dopo una serie di cambi palla Camerani manda out un attacco e un facile tocco di Tuller vale il 4-8, seguito da un ace di Depaoli su Cataldi. Il Basilisco non regge il confronto ed è già scivolato fuori dalla frazione, tanto che l’Ata dilaga con il turno in battuta di Bisoffi: muro di killer Depaoli su Preti, ace fra Cataldi e Camerani e contrattacco vincente di Depaoli, per un micidiale 8-16. Le rotaliane cominciano a giocare a pallavolo quando è troppo tardi, piazzando un parziale di 7-1 abbastanza clamoroso, nel quale ci mettono del loro anche le ospiti con due invasioni e un errore in attacco. Il contrasto vincente di Bandera, appena entrata, su Tuller porta il tabellone sul 17-19. Fino al 20-22 potrebbe ancora accadere di tutto, ma il Basilisco non riesce a conquistare altri break point anche perché Deanesi e Calza sbagliano due servizi di importanza capitale. Gli ultimi due punti chiudono perfettamente il cerchio: ace di Bisoffi sul nastro e poi su Camerani, proprio come nel primo scambio: 20-25 e cambio di campo.

Il rendimento schizofrenico del Basilisco nel primo set (parziale di 9-16, poi di 7-1, infine di 3-6) non si riscontra nella seconda frazione. E non è una bella notizia per la Multiservizi, perché subisce il gioco dell’Ata senza soluzione di continuità dopo un effimero avvio bruciante. Deanesi e compagne riescono infatti a costruirsi un 4-0 con i servizi di Camerani, aiutate da due errori delle ospiti, uno di Colombo e uno di Tuller, ma subito dopo la squadra di Palano si arena. Colombo mura per due volte Cataldi, lontana dall’ottimo rendimento di Peschiera, ma sono i servizi di Bogatec a fare molto male al Basilisco. La centrale inizia a battere sul 6-3 e finisce sul 6-9: il cambio palla di casa va a picco, anche a causa di una serie gentili omaggi, come un’invasione in attacco della neo entrata Dustov, un attacco out di Preti e un’invasione di Deanesi. L’Ata incassa allunga con un contrattacco di Colombo (7-11), per rallentare un attimo quando Ferracci realizza un ace su Libardi (10-12). Da lì in poi in campo c’è solo la squadra del capoluogo, che manda al servizio la giovanissima Sofia Luchi, e si porta sul 10-16 grazie ad un errore di Camerani e a due contrattacchi di Bisoffi. La frazione è virtualmente terminata, perché il Basilisco non conquista più alcun break point e l’Ata incrementa senza difficoltà il vantaggio con un muro di Depaoli su Preti e un errore di Cataldi in attacco (13-21). Si arriva rapidamente al 15-25, fissato da un attacco di Bisoffi.

Nella terza frazione Palano schiera Bandera al centro per Salem e Calza in posto 4 per Camerani. Due ace aiutano la squadra di casa a rimanere agganciata alla Studio 55 fino al 7-7, poi, grazie ad un fallo di linea di Tuller (9-8) le gialloverdi si portano per la prima volta in vantaggio, consolidandolo con un muro di Ferracci, la migliore della gialloverdi, su Colombo (11-9). Un ace corto di Preti su Libardi sembra poter aprire un nuovo capitolo del match (13-10), ma un punto abbastanza rocambolesco conquistato con una difesa in bagher di Tuller (Cataldi lascia cadere il pallone davanti ai propri piedi) riporta sotto l’Ata (13-12). Jessica Brugnara sale in cattedra con un ace e un primo tempo, firmando il sorpasso (15-16), poi il cambio palla locale si blocca nella rotazione che vede ancora la giovane Luchi al servizio e con tre contrattacchi vincenti di Tuller, Bisoffi e Colombo blinda il 3-0 finale (16-20). Il Basilisco non è nemmeno fortunato, perché sul 14-13 perde Cataldi, vittima di uno stiramento alla coscia destra, che richiede persino l’intervento di un medico. L’Ata non cede più alcune break point alla squadra locale ed anzi incrementa il vantaggio con uno smash di Depaoli su una palla vagante (19-24) e poi chiude il sipario sul 20-25 con un attacco della solita Depaoli, mvp di giornata.

Il tabellino completo