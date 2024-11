Per l'Itas Trentino c'è la cenerentola Altino

Nuovamente tra le mura amiche del Sanbàpolis per provare a rafforzare la vetta della classifica. Dopo la sofferta ma importante vittoria al tie break ottenuta con Altafratte, l’Itas Trentino si esibirà per la seconda volta di fila di fronte ai propri tifosi: domenica, infatti, le gialloblù di coach Mazzanti ospiteranno la Tenaglia Abruzzo Volley, neo promossa formazione della città di Altino (in provincia di Chieti), che in questo momento chiude la graduatoria a quota zero punti. Classifica alla mano, dunque, il match di domenica sarà il classico testacoda, in cui Prandi e compagne dovranno però essere abili a mantenere elevato il livello di attenzione senza sottovalutare le avversarie, alla ricerca di preziosi punti salvezza. Il fischio d’inizio del match, valido per la quinta giornata d’andata di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

Altra settimana senza particolari intoppi di natura fisica in casa gialloblù. La squadra, dopo il doppio successo al tie break con Busto Arsizio e Altafratte, risultati che hanno permesso all’Itas di portare a quattro la striscia di vittorie consecutive in campionato, si è allenata regolarmente e con grande intensità, cercando di crescere in quegli aspetti del gioco che in questa prima fase della stagione stanno funzionando solamente a strappi.

«Siamo reduci da due partite nelle quali abbiamo fatto fatica ad esprimere con continuità il nostro gioco. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - Domenica contro Altino cogliamo andare in campo fin dal primo punto con le idee chiare su chi siamo e su quali sono i nostri punti di forza. Abbiamo aumentato la quantità e la qualità del lavoro sulla battuta e sulla ricezione e vogliamo partire da lì per alzare il nostro livello complessivo di gioco».

L'Altino Volley nasce nel 2003 e scala rapidamente le categorie regionali, giungendo in Serie B2 nella stagione 2013/2014. Nell’annata 2015/2016, grazie alla vittoria della Regular Season, approda in B1, categoria in cui rimane per quattro stagioni, prima di conquistare il pass per la Serie A2 nel 2020/2021 grazie alla vittoria dei Playoff promozione. La società abruzzese rimane nella seconda serie nazionale per una sola stagione retrocedendo in B1, ma nel maggio del 2024 si guadagna nuovamente sul campo il pass per l’A2 superando nell’ultima gara dei Playoff di B1 la Pieralisi Jesi. In estate, confermato il tecnico Emiliano Giandomenico, l’organico è stato ricostruito praticamente da zero (confermata solamente l’opposta Tega) con l’arrivo di dodici nuove atlete. Tra queste spiccano i nomi della regista Ludovica Mennecozzi, lo scorso anno protagonista di un’esperienza nel campionato polacco, l’opposta Amelie Vighetto e le schiacciatrici Irene Bovolo, Alexandra Petrovic e Adji Astou Ndoye.