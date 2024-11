Due big per UniTrento e C9 Arco, entrambe impegnate in casa

Sarà un match molto interessante quello che si giocherà questa sera a Sanbapolis, dato che metterà di fronte due delle protagoniste del girone C di serie B dello scorso anno, quali UniTrento Volley e Tmb Monselice. Il team padovano culla anche quest’anno il sogno di tornare in serie A3, dove ha militato nella stagione 2022-2023, e ha allestito un organico competitivo, anche se l’inizio di campionato non è stato dei migliori, dato che la squadra di Cicorella, dopo aver superato Slovolley e Povegliano nelle prime due giornate, sabato scorso ha dovuto arrendersi al 4 Torri Ferrara fra le mura amiche. Un match nel quale i padovani hanno giocato molto bene i due set vinti (il 2° a 16 e il 4° a 13), ma hanno perso male il 1° e il 3° e soprattutto sono riusciti a dilapidare un vantaggio di 14-11 nel tie break, terminato 14-16.

Il Tmb gioca con Luca Pedron in regia, Giacomo Bellei, in A2 e A3 con Porto Viro, Reggio Emilia, San Donà, Brescia e Castellana Grotte, opposto, Marco Vianello e Mattia Borgato schiacciatori, Luca Novello e Marco De Santi al centro, Matteo Lelli libero. Per i giovani di Francesco Conci si tratta di un test molto utile per capire a cosa potranno ambire.

Il match è in programma oggi alle ore 20 e sarà diretto da Andrea Minelli e Paola Scognamiglio.

L’organico del Monselice

Tostissimo, forse ancora di più, anche l’avversario con il quale se la dovrà vedere un Armanini C9 rinfrancato dal successo di sabato scorso contro il Bassano. A dare una mano ai ragazzi di Guzzo e Angelini sarà ancora il fattore campo, dato che si gioca ad Arco, ma dovranno stringere i denti contro una delle tre capoliste, che ha superato Povegliano (3-0), Massanzago (3-1) e Casalserugo (3-1).

Il rinnovamento estivo ha portato in cabina di regia l’argentino Ignacio Martinez, figlio di Mario che allena l’Argentario femminile, mentre l’opposto è Luca Tosatto, tornato a casa dopo le esperienze a Ferrara, Scanzorosciate e Portomaggiore, sempre in B. In banda troviamo l’ex Bolghera Giovanni Candeago, giocatore molto completo, e Davide Fiscon, entrambi con esperienze in A3, mentre al centro giocano i giovani Andrea Mistretta e Francesco Munarin con il confermato Mattia Amarilli libero.

Il match è in programma stasera alle 19 ad Arco e sarà diretto da Federico Garbin e Matteo Ciman.

L’organico del Silvolley Trebaseleghe