Contro Grottazzolina l'Itas Trentino deve risollevarsi

Si gioca nel fine settimana il sesto turno di regular season SuperLega Credem Banca 2024/25. Questo pomeriggio l’Itas Trentino sarà chiamata ad affrontare la terza trasferta del suo torneo, sfidando al PalaSavelli di Porto San Giorgio (provincia di Fermo) la neopromossa Yuasa Battery Grottazzolina. Fischio d’inizio previsto per le ore 18: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming (a pagamento) sulla piattaforma OTT VBTV.

Dopo il primo ko stagionale in campionato, rimediato domenica scorsa in casa contro Perugia, la formazione campione d’Europa approda nelle Marche con la necessità di tornare subito alla vittoria per non perdere terreno dalla coppia di testa, ora composta da Piacenza e dalla stessa Sir Susa Vim (due punti di vantaggio).

«La SuperLega propone in ogni sua giornata di regular season un impegno da interpretare sempre con estrema attenzione e anche quello di domenica non sfugge certamente a questa regola – ha sottolineato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione del match - sia perché giocheremo in un palazzetto dove non siamo mai stati prima, sia perché ci troveremo di fronte un avversario come Grottazzolina che proverà sicuramente a metterci in difficoltà, forte dell’entusiasmo che le squadre neopromosse si portano dietro dalla precedente stagione. In due delle tre partite casalinghe sin qui giocate la Yuasa Battery è infatti andata a punti, mettendo a lungo alle corde Monza e Padova. È una partita quindi a cui avvicinarsi con determinazione e con la voglia di imporre subito la propria pallavolo, cercando di mettere in campo qualità nel gioco e continuità in tutti i fondamentali».

In questa occasione con la squadra ci sarà anche il centrale Bela Bartha; il rumeno non potrà ancora scendere in campo causa dell’infortunio agli addominali patito tre settimane fa, ma sarà comunque messo a referto e svolgerà lavoro differenziato nel corso della mattinata di domenica. Sarà la partita ufficiale numero 1.052 della storia del settore maschile di Trentino Volley, la 599^ in regular season e vedrà i gialloblù andare a caccia della 732^ vittoria di sempre, eventualmente la 351 esterna.

Gli avversari

Pur non avendo ancora raccolto la prima storica vittoria in SuperLega, nel corso dell’avvio di campionato la Yuasa Battery Grottazzolina ha già dimostrato di potersi giocare pienamente le proprie chance di salvezza. Salita dalla Serie A2 al termine della passata trionfale stagione, la squadra affidata a Massimiliano Ortenzi (che l’allenava anche ai tempi della Serie B e poi della Serie A3), ha infatti mostrato il carattere giusto per muovere la classifica già due volte, costringendo al tie break Monza e Padova sempre di fronte al proprio pubblico

Tutto ciò pur dovendo fare a meno quasi subito sia dello schiacciatore Fedrizzi (che in Trentino Volley ha mosso i primi passi della sua carriera, completando l’intera trafila del settore giovanile, sino ad arrivare in prima squadra, con cui ha collezionato 75 presenze e 212 punti fra il 2009 e 2015 e vinto cinque titoli) sia dell’opposto serbo Petkovic (ex Sora), entrambi out per infortuni piuttosto lunghi da risolvere. Il faro della squadra in attacco è quindi diventato giocoforza Antonov (altro ex, in gialloblù 83 presenze e 406 punti fra il 2015 e 2017), che è già andata a segno sessanta volte e che su palla alta è l’unico titolare inamovibile, accanto a giocatori come Tatarov, Schack e Cvanciger che continuano ad alternarsi. Il palleggiatore Zhukouski si è trovato quindi spesso a dirigere in regia una squadra dall’assetto variabile, che però si poggia una grande certezza al centro della rete come quella rappresentata dal canadese Demyanenko, bella sorpresa di questo inizio di torneo: è il quinto battitore con 8 ace, il primo muratore con 19 block personali ed è il primo centrale nella classifica che tiene conto del rendimento in tutti i fondamentali.