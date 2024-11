L'Itas Trentino liquida Monza in poco più di un'ora

La corsa spedita dell’Itas Trentino nella classifica della regular season di SuperLega Credem Banca continua indisturbata anche affrontando uno degli avversari che nella precedente stagione l’aveva fatta soffrire di più. Questa sera alla ilT quotidiano Arena i campioni d’Europa hanno infatti confermato il loro buon momento di forma, ottenendo in appena 71 minuti di gioco i tre punti in palio contro la Mint Vero Volley Monza.

Ai brianzoli, reduci da tre vittorie consecutive e già giustizieri dei gialloblù nelle ultime edizioni di Play Off Scudetto e Coppa Italia, non è stata praticamente mai data la possibilità di replicare. Pur priva di Kozamernik, la formazione gialloblù è riuscita infatti a offrire una prestazione molto convincente in ogni fondamentale, scattando ottimamente dai blocchi di partenza in ogni singolo set. Con Rychlicki scatenato a rete (alla fine mvp con 18 punti personali, l’80% in attacco, un ace ed un muro) e la coppia di posto 4 Michieletto-Lavia (a segno venticinque volte in due) ispiratissima, sia in prima sia in seconda linea, la squadra di Soli ha imposto un ritmo altissimo all’incontro che gli avversari non hanno mai retto, lasciando ben presto la contesa nei primi due parziali e lottando un po’ di più grazie all’innesto di Marttila (6) nel terzo periodo. Il successo consente anche all’Itas Trentino di poter giocare il quarto di finale di Coppa Italia 2025 (il 29 dicembre) fra le mura amiche; grazie ai tre punti appena conquistati, i gialloblù sono infatti sicuri di chiudere il girone d’andata fra le prime quattro della classifica.

La cronaca

L’Itas Trentino deve fare a meno di Kozamernik e Bartha, ragion per cui nello starting six in diagonale a Flavio al centro della rete c’è spazio per il giovane Pellacani; Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori e Laurenzano libero completano lo schieramento. La Mint Vero Volley Monza risponde con Kreling in regia, Szwarc opposto, Zaytsev e Röhrs schiacciatori, Beretta e Averill centrali e Gaggini libero.

In apertura di match sono i padroni di casa a provare a scappare più volte (4-2 e 7-5) grazie ai break point realizzati dalla coppia di martelli di posto 4, ma è il muro di Flavio su Zaytsev ad allargare veramente la forbice (10-7), con i gialloblù che poi sono bravi a tenere a debita distanza l’avversario con Rychlicki (13-9 e 15-12). Due ace di Michieletto regalano il +6 (19-13) e rendono inutile il time out speso da Eccheli. I campioni d’Europa viaggiano sicuri verso la vittoria del primo set (23-15) con un servizio ancora incisivo (battuta punto di Sbertoli). Il cambio di campo arriva sul 25-15 dopo un errore di Zaytsev e un altro attacco punto di Kamil.

Il copione non varia nel secondo parziale. Rychlicki fa subito la voce grossa a rete ed in battuta, ispirando il primo tentativo di fuga trentino (7-3), che costringe Monza a rifugiarsi subito verso la propria panchina. Alla ripresa, è ancora gialloblù il graffio in fase di break point (11-5 e 14-7), con Lavia su di giri in attacco anche grazie agli assist precisi di Sbertoli. Monza si innervosisce, è molto imprecisa in tutti i fondamentali e presta il fianco ad un ulteriore allungo dei locali (17-8). L’Itas Trentino gestisce bene anche in questo caso il cospicuo vantaggio (21-14) e si porta sul 2-0 già sul 25-16 (ancora a segno Rychlicki).

Più equilibrato l’avvio di terzo set, con la Mint Vero Volley che regge bene il punto a punto (3-2 e 7-6), evidentemente spronata dai cambi di Eccheli. Lavia stringe la diagonale, disegna il +3 (9-6, time out brianzolo) e Trento scappa via, di nuovo, in maniera definitiva: 11-6 con Flavio e poi 16-12 con Rychlicki, dopo che gli ospiti avevano provato a rialzare la testa con Marttila (14-12). L’occasione per chiudere velocemente il discorso è troppo ghiotta e i gialloblù la colgono subito (20-15, 22-16) senza attendere oltre: Michieletto stringe la diagonale e spinge i suoi verso il secondo 3-0 consecutivo in casa, che arriva sul 25-20 (sempre Rychlicki a chiudere).

Il tabellino completo