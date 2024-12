L'Itas Trentino si rituffa in SuperLega affrontando Taranto

Si gioca nel fine settimana appena iniziato il tredicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca. Domenica l’Itas Trentino sarà di scena al PalaMazzola di Taranto per il primo incontro del suo girone di ritorno, ospite della Gioiella Prisma. Fischio d’inizio previsto per le ore 17: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming (a pagamento) sulla piattaforma OTT VBTV.

I Campioni d’Europa si apprestano a disputare l’ultimo di nove impegni affrontati consecutivamente in trasferta nelle prime tre settimane del mese di dicembre. Dopo i match in Portogallo, Marche, Brasile e Sardegna, domenica arriverà il momento di scendere in campo in Puglia e rituffarsi nel clima campionato dopo aver sostenuto tanti impegni di carattere internazionale in fila (sette fra CEV Cup e Mondiale per Club).

«Torniamo a giocare una partita di SuperLega dopo oltre venti giorni di assenza da questo palcoscenico e vogliamo farlo nel miglior modo possibile, anche se sappiamo che la partita che ci attende è tutt’altro che semplice per tanti motivi, non solo legati alla logistica o al calendario fittissimo delle ultime settimane. – ha dichiarato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione della partita - Taranto è infatti una squadra molto competitiva, specialmente fra le mura amiche, che ha nella battuta e nell’attacco i fondamentali che possono renderla ostica. Sarà necessario quindi raccogliere le energie fisiche e mentali per presentarci al massimo delle nostre attuali possibilità e per provare ad ottenere un risultato favorevole, che ci consenta di riprendere positivamente il discorso interrotto con il campionato ad inizio dicembre».

Anche per questo incontro, lo staff tecnico dovrà fare a meno di Jan Kozamernik (a Trento in convalescenza dopo l’operazione effettuata a causa di un’ernia discale cervicale), ma potrà contare su tutti gli altri tredici giocatori della rosa che hanno sostenuto tutte le trasferte del mese di dicembre. Per Trentino Volley quella di Taranto sarà la ventitreesima partita stagionale (bilancio di sedici vittorie e sei sconfitte), la 1.067^ assoluta riferita al settore maschile e vedrà il Club di via Brennero andare alla ricerca del 743° successo di sempre, eventualmente il 358° in trasferta (su 579 gare).

Gli avversari

Dopo aver chiuso il girone d’andata al nono posto (in coabitazione con Padova) grazie ai dieci punti in classifica collezionati per mezzo di tre vittorie in undici incontri, la Gioiella Prisma Taranto va alla ricerca della prima soddisfazione del girone di ritorno, forte di un rendimento casalingo decisamente consistente. La squadra allenata da Dante Boninfante (ex di turno per essere stato assistente tecnico di Lorenzetti sulla panchina gialloblù fra il 2017 e 2020) ha mosso la sua graduatoria in quattro delle cinque partite giocate in questa stagione al PalaMazzola, ottenendo anche scalpi eccellenti come quelli di Milano (sconfitta per 3-0) e, più recentemente, di Civitanova (piegata al tie break). Le statistiche delle prime dodici giornate di SuperLega raccontano che i pugliesi sono fra le squadre più efficienti a muro dell’intera categoria (93 block vincenti: solo Perugia, Monza e Cisterna ne hanno fatti di più), grazie anche a due ottimi interpreti del fondamentale come i centrali Alonso e D’Heer (altro ex di turno assieme a Lanza). Il best scorer degli ionici è l’opposto Gironi (assente nella gara d’andata), che ha messo a segno già 162 punti personali e che quindi è l’uscita principale del gioco di Zimmermann, che nelle ultime settimane ha spesso visto cambiare il suo trio di palla alta; assieme allo stesso Lanza possono giocare indifferentemente come titolari sia Held, sia il canadese Hofer (all’occorrenza anche opposto).