Domani scatta la 34ª edizione del «Torneo di Natale»

Tutto è pronto per dare il via alla 34ª edizione del «Torneo di Natale», dedicato a Lauro Rigo. L’importante manifestazione organizzata dal Lagaris Volley nella palestre di Rovereto e dintorni dal 27 al 29 dicembre coinvolgerà quest’anno 28 squadre, suddivise fra under 18, under 16, under 14 e under 13. Saranno presenti 20 squadre trentine, 15 altoatesine, 12 lombarde, 5 toscane, 4 emiliane e 3 venete.

La prima giornata (domani) sarà interamente dedicata al primo turno. Il programma si aprirà alle ore 9.30 e si chiuderà con la partita delle 18.30 in tutti i gruppi. La vittoria si assegna a chi vince due set su tre.

Lo scorso anno ai imporsi furono l’Euroripoli nella categoria under 13, l’Ata nell’under 14, la Pro Patria nell’under 16 e la Volley Academy Piacenza nell’under 18.

Cominciando dal torneo under 13, fanno parte del girone A, ubicato al Don Milani, Lagaris, Sopramonte, Neugries e Laives; del girone B, ubicato nello stesso istituto, Ssv Bozen, Junior Sport Avio, Union Volley Jesolo e Cernusco; del girone C, ubicato all’Ipia Veronesi, C9 Arco Riva, Lakes, Lana e Valpala; del girone D, ubicato alle Filzi, l’Ata Trento, il Teamvolley C8, il Centro Volley Lonato e il VT San Giacomo.

Nel torneo under 14, sono state inserite nel girone A, ubicato a Mori, la squadra di casa, poi Laives, Valdisieve e Brescia Academy Gavardo; nel girone B, ubicato alle Damiano Chiesa, Lagaris, Lana, Valpala e Real Lonato; nel girone C, ubicato a Lizzana, Torrefranca, VT San Giacomo, Buggiano e Cus Medicina; nel girone D, ubicato a Marco, Bassa Vallagarina, Ssv Bozen, Sesto Imolese e Brescia Academy Promoball.

Nel torneo under 16 il girone A, posizionato alle Fucine, è composto da Lagaris, Lana, Gsb Bonate e Castelfranco; il girone B, piazzato alle Negrelli, è composto da Alta Valsugana, VT San Giacomo, Valdisieve e Cernusco; il girone C, al palasport, annovera Argentario, Torrefranca e Cappella Maggiore; il girone D, ubicato a Noriglio, è composto da Ssv Bozen, C9 Arco Riva, Ata Volley e Montelupo.

Infine, nel torneo under 18 sono stati composti due soli gruppi, il girone A e il B, dei quali però fanno parte sei squadre ciascuno, che si sfideranno nelle palestre delle Ghandi, di Villa Lagarina e di Besenello. Si tratta di Argentario, Ata Trento, Neugries, Ssv Bozen, Martinengo e Lonato (nel primo gruppo); di Lakes, Vt San Giacomo. Lonato, Valpala, Valdisieve e Buggiano.