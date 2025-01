L'Itas Trentino attesa alla prova del PalaPanini

Per l'Itas Trentino maschile il 2025 si apre con un impegno di SuperLega Credem Banca in Emilia nella serata dell'Epifania. Lunedì 6 gennaio alle ore 18.30 al PalaPanini di Modena arriverà infatti il momento del tradizionale derby dell'A22 in casa della Valsa Group Modena, valido per il quindicesimo turno di regular season. Diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT "VBTV".

Chiuso il 2024 con la qualificazione per la sedicesima volta consecutiva alla Final Four di Coppa Italia, i Campioni d'Europa inaugurano il nuovo anno, andando alla ricerca di un altro risultato positivo in campionato, che possa consentire di presentarsi allo scontro al vertice con Perugia del successivo weekend ancora in scia agli umbri (avanti cinque lunghezze ma con una gara in più giocata).

«La partita di lunedì sera a Modena apre un mese di gennaio che per noi sarà ricchissimo di appuntamenti importanti, a partire proprio da quello del PalaPanini. – ha dichiarato l'allenatore Fabio Soli - Mi aspetto un incontro carico di significati e di intensità, in casa di un avversario che sta giocando bene nonostante abbia perso per 0-3 le ultime due partite a Perugia. Proprio quel doppio match giocato in Umbria ha chiarito come l'attuale classifica della Valsa Group sia un po' bugiarda, perché gli emiliani hanno affrontato i recenti impegni con un piglio differente da quello che avevano avuto in precedenza, sfoderando in attacco e battuta un livello molto alto. Dovremo quindi presentarci in campo con grande attenzione e pronti a sacrificarci per provare ad ottenere il risultato che vogliamo».

L'Itas Trentino completerà la propria preparazione al match con due allenamenti da svolgere al PalaPanini nelle prossime ore: stasera e lunedì mattina. Il tecnico gialloblù dovrà infatti fare a meno solo di Kozamernik, che proprio durante questi primi giorni del 2025 ha però iniziato a lavorare col gruppo almeno in sala pesi. Al suo posto a referto ci sarà il baby Sandu, classe 2007, punto di forza dell'UniTrento Volley.

Gli avversari

La Valsa Group Modena attende la visita dei Campioni d'Europa in una delle partite tradizionalmente più attese dal suo pubblico con l'obiettivo di tornare a correre in campionato. La formazione allenata da Alberto Giuliani ha infatti raccolto un solo punto nel girone di ritorno (quello casalingo ottenuto grazie al tie break giocato con Piacenza alla prima giornata) e non ottiene il successo dallo scorso primo dicembre (3-2 a Taranto), ma nelle due partite giocate in rapida sequenza a Perugia (a Santo Stefano per la regular season, il 29 dicembre per la Coppa Italia – entrambe perse in tre set) ha dato importanti segnali, contendendo spesso sino all'ultimo i set alla capolista umbra. Il recupero di Davyskiba in posto 4 ha garantito alternative e abbondanza di scelta in posto 4, con il martello bielorusso in costante competizione per una maglia da titolare con Gutierrez e Rinaldi, rendendo ancora più incisivo un attacco che può contare anche sul quarto bomber ed il secondo aceman del torneo, l'opposto austriaco Buchegger. Fra i singoli, da sottolineare la grande stagione sin qui vissuta nel fondamentale del muro da Anzani (già 29 block, gli stessi di Flavio) mentre a livello di squadra Modena è fra le più efficaci al servizio, dove sin qui ha realizzato 87 punti diretti in quattordici gare: solo Perugia (120) e Piacenza (89) hanno saputo fare meglio.