L'Itas Trentino vuole rialzarsi sul campo del Concorezzo

Vuole tornare immediatamente a correre l’Itas Trentino, attesa domenica 19 gennaio dalla trasferta sul campo della Imd Concorezzo. Archiviata la pesante sconfitta casalinga con Melendugno, primo match della stagione in cui le gialloblù non hanno conquistato alcun punto di fronte ai propri tifosi, il team di Mazzanti ha come obiettivo quello di concludere al meglio la Regular Season e di intascare più punti possibili nelle prossime tre gare (le trasferte di Concorezzo e Cremona, inframezzate dalla sfida casalinga con Olbia) da portare con sé nella Pool Promozione, già matematicamente conquistata con largo anticipo. Il fischio d’inizio del match, valido per la settima giornata di ritorno di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

Dopo una settimana intensa e dispendiosa, caratterizzata dal doppio impegno ravvicinato con Offanengo (semifinale di Coppa Italia) e Melendugno, l’Itas Trentino è pronta per tuffarsi nel rush conclusivo della prima parte di stagione, volata che le gialloblù potranno affrontare al completo e senza particolari intoppi di natura fisica.

«Dopo il passo falso con Melendugno vogliamo riprendere immediatamente il nostro percorso in campionato. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - Partendo dal nostro attacco in cambio-palla e dalla nostra fase break. Mancano solamente tre giornate all’inizio della seconda e decisiva parte del campionato: vogliamo arrivarci con consapevolezza ed identità».

Le avversarie

Con il successo su Vicenza ottenuto il 4 giugno scorso, la Pallavolo Concorezzo ha centrato la sua prima storica promozione in Serie A2 femminile. Fondata nel 1968, dopo oltre cinquant’anni di storia la società brianzola ha impreziosito il suo percorso iniziato dai campionati di carattere regionale e proseguito per molte stagioni tra i cadetti. Affidata la panchina a Davide Delmati, ha rinforzato la rosa con numerosi arrivi, tra i quali spiccano i nomi delle due attaccanti straniere, la laterale greca Maria Tsitsigianni e l’opposta russa Julia Kavalenka, quest’ultima migliore realizzatrice della squadra con 213 punti. In classifica la squadra lombarda occupa la nona posizione a quota 9 punti, frutto di due vittorie ottenute nelle prime quindici gare della stagione.