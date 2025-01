L'Itas Trentino torna alla ilT Arena per sfidare Grottazzolina

Si gioca nel fine settimana appena iniziato il diciassettesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2024/25. L’Itas Trentino maschile affronterà la prima partita casalinga del 2025, ospitando alla ilT quotidiano Arena di Trento sfidando la Yuasa Battery Grottazzolina. Fischio d’inizio previsto per le ore 17: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming (a pagamento) sulla piattaforma OTT VBTV.

A ventun giorni di distanza dall’ultima volta (29 dicembre contro Cisterna), la formazione gialloblù torna a disputare un impegno ufficiale fra le mura amiche e lo fa al culmine di un gennaio che sino ad ora ha riservato solo gare in trasferta, tutte portate brillantemente a termine fra i match di Modena, Perugia e Brasov. L’obiettivo è quello di allungare la striscia di vittorie consecutive giunta a quota sei per continuare a restare in corsa per il primo posto in classifica, occupato da Perugia con quattro punti (e una partita giocata) in più.

«Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato come Grottazzolina, che nel girone di ritorno ha sempre mosso la classifica, vincendo quattro delle cinque partite disputate e mostrando un livello ben differente da quello della prima metà di regular season. – ha sottolineato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione - Anche grazie al recupero di alcuni importanti giocatori precedentemente infortunati, ora la Yuasa Battery è una formazione quadrata e convinta dei propri mezzi, che ha nei fondamentali del servizio e della ricezione i propri punti di forza. Dovremo quindi avvicinarci a questa partita con molta attenzione, ben sapendo che per noi rappresenterà il terzo delicato appuntamento di sette giorni particolarmente probanti. La possibilità di giocare finalmente di nuovo di fronte al nostro pubblico ci garantirà però sicuramente una spinta propulsiva in più per provare a non sentire la fatica».

L’Itas Trentino dovrà fare a meno anche in questa occasione del centrale Kozamernik, situazione che consentirà al rumeno Bartha (mvp del big match di domenica scorsa a Perugia) di vestire ancora una maglia da titolare. La squadra completerà la preparazione alla partita con gli allenamenti di questo pomeriggio e con quello di rifinitura di domenica mattina. L’incontro coinciderà con la partita numero 1.073 della storia gialloblù nel settore maschile, la ventinovesima stagionale per i Campioni d’Europa.

Gli avversari

È una Yuasa Battery Grottazzolina rigenerata dall’avvio del girone di ritorno quella che si presenterà domenica a Trento. Con dodici punti conquistati sui quindici disponibili nelle prime cinque partite della fase discendente, la formazione neopromossa marchigiana ha infatti cambiato marcia, risalendo la china e portandosi pienamente in zona salvezza, piazzamento che appariva molto lontano dopo le prime undici. L’aver accumulato maggiore esperienza a questi livelli e aver recuperato qualche pedina importante come Petkovic e Fedrizzi hanno permesso alla squadra allenata da Massimiliano Ortenzi di risalire la china, sfruttando al massimo le proprie qualità, che a livello di fondamentali sono battuta (già 97 ace, quarta squadra della categoria per punti diretti) e attacco. Fra i singoli, brillano le stelle del centrale Demyanenko (statistiche alla mano il miglior centrale del torneo con anche 34 block vincenti), del libero Marchisio (secondo ricevitore assoluto) e dello stesso Fedrizzi (nella foto), che anche al servizio ha confermato la sua grande utilità. Lo schiacciatore trentino sarà inevitabilmente quello più atteso all’appuntamento di domenica, visto che proprio nel club gialloblù ha mosso i primi passi della sua carriera, completando l’intera trafila del settore giovanile, sino ad arrivare in prima squadra, con cui ha collezionato 75 presenze e 212 punti fra il 2009 e 2015 e vinto un Mondiale per Club (2009), una Champions League (2010), uno Scudetto (2015), una Coppa Italia (2010), una Supercoppa Italiana (2013) e una Junior League (2011). Oleg Antonov è l’altro ex, avendo vestito la maglia di Trentino Volley fra il 2015 ed il 2017, totalizzando 83 presenze e 406 punti e giocando anche una Finale di Champions League, Scudetto e Coppa Italia, senza mai vincerle.

I PRECEDENTI Quello di domenica sarà in assoluto il secondo confronto ufficiale fra le due Società, che hanno in archivio solo la partita del girone d’andata giocata il 3 novembre 2024 al PalaSavelli di Porto San Giorgio e vinta dall’Itas Trentino per 3-1 (parziali di 22-25, 25-18, 25-21, 25-23) con Michieletto best scorer ed mvp (25 punti). La M&G Pallavolo Grottazzolina è il quarto Club marchigiano che Trentino Volley ha affrontato nella sua storia riferita al settore maschile; gli altri tre sono Lube Volley (101 precedenti: 46 vittorie e 55 sconfitte), Sira Falconara (4 precedenti, tutti vinti) e Pallavolo Loreto (2 partite, entrambe vinte). In totale i match ufficiali con squadre delle Marche sono 108, con 53 affermazioni e 55 sconfitte. Grottazzolina avrà sempre un posto speciale nel libro della storia del volley trentino; fu l’avversario nella gara d’esordio assoluto in Serie A di una formazione della provincia di Trento: 28 settembre 1997, Itas Btb-Videx Grottazzolina 0-3 giocato alla palestra di Gardolo. Nei roster di quelle due squadre figuravano Yaroslav Antonov (padre di Oleg) come opposto degli ospiti e Riccardo Michieletto, attuale Team Manager di Trentino Volley e padre di Alessandro, ai tempi schiacciatore di punta di Mezzolombardo.