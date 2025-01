L'Itas Trentino attende Olbia per vendicare il ko dell'andata

Conquistato in anticipo il pass per la Pool Promozione e in attesa di contendere a San Giovanni in Marignano la Coppa Italia di A2 nella finale di Bologna del 9 febbraio, l’Itas Trentino punta a chiudere al meglio la Regular Season per garantirsi il maggior numero di punti da portare con sé nella seconda parte del campionato. Il rush finale si aprirà domenica 26 gennaio al Sanbàpolis con la gara interna contro il Volley Hermaea Olbia, match ricco di difficoltà in cui le gialloblù saranno chiamate a riscattare la sconfitta incassata all’andata in Sardegna, il primo dei tre stop accusati in Regular Season da Prandi e compagne.

L’Itas Trentino occupa attualmente la seconda posizione in classifica a -2 dalla capolista Busto Arsizio, mentre le isolane navigano in settima piazza a quota 23 punti (con un bilancio di otto vittorie e altrettante sconfitte), ancora in corsa per agguantare un posto in Pool Promozione. Il fischio d’inizio del match, valido per l'ottava giornata di ritorno di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

Nessun problema di natura fisica in casa trentina con coach Mazzanti che potrà disporre di tutte le atlete per la sfida con le isolane, penultima uscita di Regular Season prima della trasferta conclusiva del 1° febbraio (gara anticipata al sabato) sul campo di Cremona.

«Mancano solamente due giornate alla fine della Regular Season ed è molto importante per poter poi affrontare al meglio la seconda parte della stagione arrivarci con le sensazioni giuste. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - Abbiamo lavorato tanto sul nostro cambio-palla e spinto di più sulla battuta per mettere pressione alle avversarie e sfruttare i nostri punti di forza».

Le avversarie

La Pallavolo Hermaea nasce nel 1980, ma si deve attendere la metà degli anni 2000, precisamente la stagione 2006/07 per l’esordio dei campionati nazionali, alternandosi tra Serie B2 e B1 fino all’estate del 2014, quando la società sarda viene ripescata in Serie A2. Da dieci anni milita ininterrottamente nella seconda categoria nazionale, grazie anche a due ripescaggi avvenuti nel 2015 e nel 2019, raggiungendo per la prima volta i Playoff nel 2021/22. In estate, confermato in panchina il tecnico Dino Guadalupi, il mercato porta in Sardegna otto nuove giocatrici: tra queste la regista Pasquino (da Bergamo), l’opposta finlandese Korhonen (da Macerata) e la centrale francese Ngolongolo. Migliore marcatrice della squadra è l’opposta Korhonen con 200 punti, seguita da Partenio con 184.