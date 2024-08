Nicola Pesaresi: «Voglio essere utile fuori e dentro il campo»

Dopo aver salutato Domenico Pace, che ha giustamente scelto di disputare una stagione da titolare in Superlega dopo due anni in cui è cresciuto all'ombra di Gabriele Laurenzano, l'Itas Trentino ha puntato sull'esperienza per sostituirlo. L'alternativa al libero azzurro è dunque Nicola Pesaresi, atleta del 1991, che la categoria la conosce a menadito, avendola frequentata per tanti anni soprattutto con le maglie di Verona e Milano. L'anno scorso ha sperimentato la serie A2, vincendo una Coppa Italia a Brescia, ma poi ha deciso di rispondere affermativamente alla chiamata di Bruno Da Re. Ecco le sue prime parole in gialloblù.



