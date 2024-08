L'Itas Trentino rosa inizierà il campionato a Offanengo

È stato ufficializzato ieri il calendario della prima fase del campionato di Serie A2 Femminile. Il percorso dell’Itas Trentino scatterà domenica 6 ottobre dalla provincia di Cremona con la trasferta sul campo della Trasporti Bressan Offanengo, formazione alla sua terza stagione consecutiva in Serie A2.

Le lombarde, tra le cui fila militano anche le trentine Rachele Nardelli e Ulrike Bridi, non sono un nome nuovo per il sestetto gialloblù, che le affrontò due stagioni fa cogliendo due successi in tre parziali. L’esordio casalingo è in programma sette giorni più tardi, quando a Sanbàpolis le ragazze di coach Mazzanti ospiteranno la Tecnoteam Albese Volley Como, altra squadra affrontata due anni fa in A2: all’andata a Trento la spuntarono le comasche al tie break, mentre nel match di ritorno vittoria in quattro set per l’Itas Trentino. Alla terza giornata la sfida di cartello con la quotata Futura Giovani Busto Arsizio, mentre il 27 ottobre (è probabile che la gara venga anticipata a sabato 26) le gialloblù ospiteranno la Nuvolì Altafratte Padova dell’ex tecnico dell’Itas Marco Sinibaldi e dell’ex alzatrice trentina Martina Stocco: il match di ritorno con le venete, programmato per il 26 dicembre, è stato invece posticipato al 29 dicembre. Le due trasferte logisticamente più impegnative l’Itas Trentino le affronterà nel girone d’andata: il 10 novembre Prandi e compagne faranno infatti visita alle leccesi della Narconon Volley Melendugno, mentre il 24 novembre voleranno in Sardegna per sfidare il Volley Hermaea Olbia.

«Iniziamo questa prima fase della stagione che ci propone le trasferte più lunghe quasi tutte nel corso del girone di andata. - spiega Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino - La sequenza con cui si affrontano le avversarie ha un valore relativo: conta solamente crescere partita dopo partita».

La formula del campionato ricalcherà quella dello scorso anno. Le dieci squadre di ciascun girone si sfideranno in diciotto giornate tra andata e ritorno in Regular Season (partenza il 6 ottobre, termine il 2 febbraio): le prime cinque accederanno alla Pool Promozione mentre le ultime cinque approderanno alla Pool Salvezza. In questa seconda fase, le squadre affronteranno, sempre in gare di andata e ritorno, le cinque formazioni qualificatesi dall'altro raggruppamento, sommando i punti ottenuti a quelli già conquistati nella prima fase.

La prima classificata al termine della Pool Promozione conquisterà l'accesso alla Serie A1, mentre le squadre posizionate dal secondo al quinto posto lotteranno in semifinali e finale di Playoff Promozione per il secondo slot. Un’importante novità riguarda la Pool Salvezza: saranno quattro e non più cinque le retrocesse al termine delle dieci giornate. Entrambe le pool cominceranno nel weekend del 15-16 febbraio. Playoff, sempre al meglio delle tre gare, al via il 5-6 aprile con termine previsto non più tardi dell'ultimo weekend dello stesso mese.

Medesima formula della stagione scorsa anche per la Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2: quarti di finale incrociati tra le prime quattro del Girone A e del Girone B, al termine della nona giornata di Regular Season, in programma mercoledì 18 dicembre, semifinali l'8 gennaio e finale nel weekend della Final Four di Coppa Italia di A1 il 9 febbraio 2025.

