Ilaria Batte, a Trento la prima prova di maturità

La nuova Itas Trentino femminile è un mix di giocatrici pronte per vincere, piazzate strategicamente una per ruolo (regista, schiacciatrice, centrale e libero), e giovani di ottime potenzialità non entrate ancora nel mirino delle squadre di A1 più strutturate. Quelle che, nel progetto della società, potrebbero costituire pedine per un futuro nella massima serie. Fra queste c'è senza dubbio la palleggiatrice Ilaria Batte, nata a Moncalieri nel giugno del 2005 e cresciuta dentro incubatrici top come il Volleyrò e il Club Italia.

Ilaria è figlia di Alexis, opposto dell'Itas Mezzolombardo nell'ultima stagione di A2 (1999-2000), che lo scorso anno ci ha lasciato. Conosciamola meglio.



