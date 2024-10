L'Itas Trentino difende il primato sul campo del Futura

Grazie ad un bottino di sei punti conquistati nelle prime due uscite stagionali, l’Itas Trentino si presenta al big match della terza giornata di Regular Season da capolista solitaria del girone B. Le gialloblù di coach Mazzanti saranno attese domenica da una trasferta particolarmente impegnativa sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio, una delle compagini più attrezzate del girone, già finalista dei Playoff Promozione di A2 nella passata stagione.

Un banco di prova dunque molto importante per Prandi e compagne, determinate ad allungare la propria serie positiva dopo le preziose affermazioni ottenute con Offanengo e Albese. Il fischio d’inizio del match in programma al PalaBorsani di Castellanza (provincia di Varese) è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

Settimana senza intoppi di natura fisica in casa gialloblù, con Mazzanti che potrà contare per la trasferta lombarda su tutte le effettive della rosa, così come era accaduto nelle precedenti due uscite stagionali.

«Domenica a Castellanza ci aspetta una bella partita per il nostro percorso. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - La finalista dei Playoff dello scorso campionato di Serie A2 rappresenta certamente un test importante per capire in quali aspetti del nostro gioco dobbiamo migliorare. Al di là di quello che ci racconterà la partita, noi vogliamo continuare a crescere nella sfida battuta - ricezione. Nella fase break siamo migliorati, ma vogliamo essere più ordinati soprattutto nelle situazioni scontate. In cambio - palla, invece, il mettere pressione sul centro della rete per sviluppare il gioco rapido è il nostro obiettivo principale».

Le avversarie

La Futura Giovani Busto Arsizio è una realtà pallavolistica molto giovane, fondata nel 2017 ma capace nell’arco di due sole stagioni di conquistare la promozione dapprima in B1 e successivamente in A2, campionato che affronta quest’anno per la sesta volta consecutiva. Lo scorso anno le biancorosse sono giunte ad un passo dalla promozione nella massima serie, inchinandosi nella finale dei Playoff Promozione alla Cda Talmassons. In estate, confermato il tecnico Alessandro Beltrami (che in azzurro ha lavorato al fianco di Mazzanti), sono giunte alla corte della Futura Giovani ben dieci nuove atlete: tra queste spiccano i nomi del libero Cecchetto (da Bergamo A1), della centrale Kone (da Chieri A1), della laterale polacca Zakoscielna (da Tarnow) e della schiacciatrice americana Enneking (da Neapolis). Le conferme più significative riguardano la diagonale principale formata dalla regista Monza e dall’opposta Zanette.

L'organico del Futura Busto Arsizio