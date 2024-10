Ata in cerca di riscatto con il Davis, Basilisco a Peschiera

Scottate da un primo turno avarissimo di soddisfazioni, Ata e Basilisco affrontano la seconda giornata con l’obiettivo di fare meglio. Chi ha maggiori possibilità di riscattare il rovescio inaugurale è certamente la squadra del capoluogo, che attende la visita del Davis 2C Bigarello, compagine mantovana che milita nella categoria dal 2021 e che le varie Tuller, Depaoli e Brugnara hanno già incontrato quando giocavano nel Marzola. Un team che ha esordito perdendo in casa con lo Zevio Verona per 1-3 (25-22, 17-25, 22-25, 10-25), ma che dispone di atlete di buon livello, come l’opposta Chiara Tamassia, le schiacciatrici Asia Fedrizzi (trentina) e Alexandra Toniolo, la centrale Alice Benetti e il libero Giorgia Erigozzi. Servirà quindi una prova più continua di quella offerta a Piadena. Si gioca al PalaBocchi dalle ore 18.



L’organico del Davis 2C Bigarello

Proibitivo il turno per il Basilisco Multiservizi, che andrà a fare visita ad una delle favorite per la promozione, l’Orotig Peschiera appena retrocesso dalla B1. La squadra veronese ha tutte le intenzioni di ritornarvi quanto prima e dispone di un organico attrezzato, nel quale spiccano le due centrali, entrambe ben note alle nostre latitudini: la prima è la gardesana Caterina Miori, arrivata a metà della passata stagione dopo qualche mese all’Ata, la seconda è la bresciana Francesca Baccolo, classe 2001, anche lei passata dall’Ata fra il 2020 e il 2022. Solida la diagonale palleggiatrice – opposta, composta da Sara Moschini e Benedetta Bellè, insieme da quattro stagioni.

Nel match di esordio le veronesi hanno liquidato il Pralboino a domicilio per 0-3 (16-25, 26-28, 11-25). Le rotaliane dovranno cambiare marcia rispetto al match dell’esordio, anche se non è da questi incontri che devono raccogliere i punti salvezza. Si gioca alla palestra comunale di Peschiera dalle ore 20.30.



L’organico dell’Orotig Peschiera